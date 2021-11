Celestino es un aficionado del Cádiz. Un caso especial que el historiador griego Epaminondas recoge en su libro "la historia inventada del Cádiz". Un hombre de corta estatura, discreto y atento. No le gusta su nombre. Cuando le presentaban a alguien siempre decía "Tino para los amigos". No es que no tenga amigos, lo que pasa es que sus amigos entre la carga y la pena, elegían la opción de la carga y llamarle por su nombre completo.

Un día Celestino no fue al banco donde trabajaba. Le llamaron al móvil, pero no estaba activado. No abría la puerta de su casa. Tampoco se le conocía familia. Simplemente había desaparecido.

A la semana siguiente todos los telediarios del planeta recogían la noticia de que el calentamiento global había provocado el desprendimiento de un trozo de glacial, de más de diez mil años de antigüedad, que parecía contener a una persona. Al recuperarlo comprobaron que la persona iba vestida con la equipación del Cádiz, pero la de esta temporada. Eso era imposible. Además, la persona sostenía un cartel grande que ponía "Tino". ¿Cómo iba a ser nuestro Tino?

Miles de años en el hielo hacían que sus facciones no fueran reconocibles, pero su complexión era parecida. "Tino, el cadista que surgió del hielo", le apodaron los medios de comunicación. La NASA clasificó el asunto como de alto secreto.

Al poco tiempo Tino regresó al banco. Había tenido un accidente y estuvo en la UCI en coma varias semanas, pero ya estaba bien. El Cádiz le hizo una gran recepción. Un misterio imposible con el Cádiz en primera línea de todos los medios de comunicación del mundo.

Tino estaba recuperado y contento. No le importaba qué había pasado. Lo que le hacía feliz es que, a partir de entonces, nadie le llamó Celestino.