Compré y leí con voracidad La taberna de Silos. Es un thriller histórico muy publicitado ubicado entre Silos y San Millán, siglo XIII, mundo de los copistas monacales, protagonizado por Gonzalo de Berceo y editado por Tusquets. En líneas generales estos libros que tratan de viejos libros recuerdan a la novela histórica que puso de moda Walter Scott en el siglo XIX: se canta a un pasado que acaba de ser cancelado idealizando a los que perdieron la batalla. En el caso de Scott, se idealiza a la nobleza escocesa cuando Inglaterra ha conseguido acabar con ella. En el caso del libro, se erotiza la noble historia de la transmisión del conocimiento cuando las nuevas generaciones no pasan de leer más allá de un tweet. Bueno. La taberna de Silos tiene un fondo apasionante: la lucha de poder entre las órdenes religiosas monacales y la estructura centralista del alto clero con sus obispos y arzobispos. Hay homenajes a El nombre de la rosa y a la novela negra norteamericana, con un Berceo que aparte de descreído (víctima de la acidia) y amancebado, usa un saco de sparring protorrural para mantenerse en forma. Bueno. La novela empieza con una última cena caníbal: un toque Carmen Mola. Un homenaje al vino de Rioja cuando ya le ha ganado la partida del mercado el Ribera de Duero. Un impactante final de oveja con su pareja no binaria. (¿Siglo XIII?) Bueeeeno. Hasta aquí, todo entra dentro de la intertextualidad irónica. Pero lo que no puede ser es que Gonzalo de Berceo, narrador en primera persona, describa que vio en una rica casa un mueble de caoba (p. 171): estamos en el siglo XIII y la caoba, tanto la madera como su nombre, vinieron del Caribe a partir del siglo XVI. Anacronismo. En la solapa se dice que bajo la firma de Lorenzo G. Acebedo se oculta “un escritor que abandonó en su juventud los estudios teológicos por el retiro monacal y, algún tiempo después, el retiro monacal por una mujer”. Esto se parece al heterónimo que inventó Eslava Galán para publicar novelucha romántica. Al final he venido a preguntarme: ¿será esta una novela escrita por la inteligencia artificial, un brillante trampantojo del chatGPT? ¿O habrá prescindido Tusquets de sus correctores de estilo?