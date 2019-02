Leí hace unos días que continuaban las catas en el Mercado de Abastos. Lo que tiene el subconsciente (o el hambre con que me pilló el titular), que de inmediato me vi vaso en mano y con un papelón de chicharrones. Luego ya bajé al texto y di de bruces con la realidad de unas excavaciones que, por muy buena noticia que sea para avanzar en la remodelación del edificio, a mí, dadas las expectativas, me dejaron fría.

Ya creía yo que era otra de estas iniciativas para animar el centro, como la fiesta ochentera de la pasada semana. Qué coraje, me la perdí. Sí pude presenciar el desfile de las tropas imperiales de Star Wars. Menos mal que venían a eso, a desfilar, porque si hubieran tenido intención de invadirnos, se volvían a su tierra con las manos vacías. La proporción, así a ojo, era de un soldado imperial por cada 50 personas de público. Habríamos ganado fijo.

Desde luego, si algo quedó patente fue que la gente tiene ganas de darle vida a la ciudad. Por encima de agoreros y quemasangres, hay quien aún confía en que hay cosas que pueden cambiar a mejor. No es que le quiera yo quitar valía al esfuerzo del Ayuntamiento -más vale tarde que nunca-, pero aquí, la verdad, creo que el mérito lo tenemos los que seguimos creyendo que El Puerto puede revivir.

Incluso si la animación en el centro puede parecer un tema menor -aunque creo que es bastante sintomático de la salud de una localidad-, es un ejemplo más de lo que debería ocuparnos y exigir a nuestros representantes. Digo esto porque nos vienen meses de campaña y, tal como está el patio, me huelo semanas de enfrentamientos, de acusaciones sin base y de vueltas y más vueltas a temas que dan muy buenos titulares pero impactan poco en la vida de las gentes. Ojalá me equivoque y escuchemos ideas nuevas para salir de los problemas de siempre, y propuestas trabajadas y factibles (pero de verdad, no 'formas de hablar' como han resultado ser los 600.000 puestos de trabajo para Andalucía). Aunque reconozco que tengo menos fe en esto que en la recuperación del centro.

A ver si organizan una cata -de las mías- y voy haciendo estómago para lo que viene.