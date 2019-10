Ynosotros qué? ¿Nos quedamos como meros espectadores? En todo caso echándole la culpa a otros. Yo propongo hacer manifestaciones en todas las ciudades de España al grito "Cataluña es mía" Y en todos los campos de futbol, hasta en Regional, pancartas con el mismo tema "Cataluña es mía" ¿Es una utopía? Pues que lo sea, pero todo antes que pasar del tema y pretender mandar la legión incluida la cabra. La solución no es militar, es inteligencia, medios y empeño de todos. Fundamental la propaganda que ahora sólo está en manos de los independientes. España entera ha callado y calla. Hasta en Cádiz en los paneles electorales pintadas en favor de ellos. ¡El colmo!

No podemos esperar que sólo sean las tormentas y las lluvias los que paren las manifestaciones y alborotos. Es lógico y natural atacar los orígenes del mal. Y estos son y parte de aquella guerra de sucesión a la muerte del rey Carlos I. Desde entonces la machacona insistencia de alterar la historia de España, que llega hasta la continua tergiversación de ella en las escuelas catalanas. Los niños crecen con el veneno dentro. A ello se une la avaricia o egoísmo de insolidaridad "yo me lo guiso yo me lo como" Vendernos hasta el chocolate y las patatas fritas. Protestar y protestar a los sucesivos gobiernos a cambio de concesiones… Atajemos pues por estos cauces, que sin duda no será un proceso corto y de poco tiempo, pero habrá que comenzar algún día. Nada de más autogobierno, consulta e indultos. Sin duda no dar un paso más atrás pretendiendo conformar a los independientes con más concesiones discriminatorias. Hay que poner "una paraera" que visto está, solo sirve para aliviar de momento el problema, porque enseguida, un poco más adelante, dicho en frase campera, vuelve la burra al trigo. Esto no es radicalismo, es justicia y seriedad.

Y el otro flanco es la economía. Es un hecho indiscutible, que todo el lío que se ha armado en Cataluña ha provocado la alarma en los sectores económicos y financieros catalanes. Fuga de empresas a otros sitios y protesta continuada de las organizaciones patronales. Y no hay cosa que mas les cabree, decirle que el año que viene el Barsa va a jugar con el San Feliu de Guixols y con el Badalona, y no con el Madrid y el Sevilla.

P/D Pregunto a muchos jóvenes y no tan jóvenes y siempre dicen "que se vayan a tomar por saco y nos dejen en paz". A lo cual mi amigo Fernando dice "Vale pero que se vayan de Cataluña, que se busquen la vida y se vayan todos. Igual que cuando un hijo chulito se quiere independizar… vale tío, pero en otra casa y no en esta que es mía, búscatela tú y te vas a ella con tus castas"