Casarse o juntarse

Cómo ha cambiado la vida! Antes las mocitas tenían que preparar el baúl, donde iban pacientemente, como Penélope, coleccionando sus toallas, su ropita, bordándolas incluso. Luego había que "que hablar con el padre de la muchacha" pidiéndole su venia para cortejarla. Luego "pelar la pava" tras la reja y al fin tomarse de dichos y la boda. Han cambiado las cosas, ahora se conocen en la disco o en la calle, se gustan, se relacionan y cuando quieren se juntan y santas pascuas. Hoy hay libertad y para una cosa tan importante como vivir dos personas juntas con las responsabilidades y consecuencias consecuentes, es lógico que prive la libertad. Además la cosa es muy fácil. El otro día un chaval me decía "yo me iba a casar, pero vino lo del mosquito ese y decidimos juntarnos".

Pero también han cambiado cosas más importantes. El matrimonio era para siempre, aunque fuera un auténtico infierno. He visto casos de antes, madres que han tenido que aguantar a un marido cabrón y bestia porque estaba cargada de hijos, él tenía la llave de la alacena y no podía hacer otra cosa que aguantarse toda la vida. Cuentan que José, un pobre hombre, estaba casado con Juana, una mujerona de tomo y lomo. Se muere Juana y va al cielo. Al cabo de un tiempo muere él y al entrar en el Paraíso lo ve de lejos ella y corriendo le abraza diciéndole "Ay José de mi alma" Él la detiene y le dice "para, para que el cura nos dijo hasta que la muerte nos separe". Afortunadamente existe el divorcio y para casos extremos, que la cosa no va bien o peor que le toca a la mujer un tío macarrón y violento. O al revés le toca al hombre una mujerona de casta y tronío…pues se separan y punto.

Pero todo el mundo debe saber, que parece se ha olvidado, que existe el matrimonio civil y el eclesiástico. Son, es, un reconocimiento oficial que lleva aparejado por ejemplo el cobro de una pensión en su caso (también si se declaran pareja de hecho). Pero sobre todo el reconocimiento público y el sentir de los hijos. Aunque las costumbres evolucionan, también es cierto que el género humano ha evolucionado dentro del reino animal, de forma que ya los humanos no funcionan como los monos, quienes cogen una pareja al azar y luego otra según el macho sea más fuerte. No tienen pareja fija, sino a la ventura. Y las vacas y los conejos y Las cabras igual. El hombre poco a poco ha ido evolucionando de forma que se forman parejas estables de una manera u otra puede ser. Se dice que así se viven los tres amores consecutivos y no solo el primero, el físico.

P/D Y para que no suene esto a moralista una anécdota que hace poco me contaron. Y que animará el artículo, porque también con esto de juntarse y desjuntarse suceden problemillas. Está el matrimonio en la cama y suena el teléfono, Lo coge el y dice "no, no es aquí, tiene usted. que llamar a la Comandancia de Marina, sí a la Comandancia de Marina. No sé le teléfono" y cuelga. Ella le pregunta ¿Quién es? Responde el marido "uno que preguntaba, que si había moros en la costa"