Casado, el zombi

Los frikis podemos perdonar a Pablo Casado sus teorías sobre los ataques la remolacha. Nos costará algo más comprender que utilice una muerte para hacer campaña, pero lo que jamás consentiremos es que alguien que pretende ser nuestro presidente del gobierno diga que si Drácula te muerde te conviertes en zombi. Confundir el vampirismo con el fenómeno "Z", mezclar al célebre personaje de Bram Stoker con los de George A. Romero demuestra una incultura sin parangón, algo absolutamente inaceptable.

Quizá haya sido un lapsus linguae. Puede que Casado, un tipo serio y formado, aún joven, conozca las diferencias sustanciales entre un nosferatu y un muerto viviente y que todo haya sido un desafortunado juego de palabras: la gracieta tonta del "gobierno Frankenstein" que se convierte en el "gobierno Drácula". Ahora que lo pienso, Pedro Sánchez podría perfectamente pasar por vampiro: es atractivo, maniqueo y seductor, y como te despistes te deja seco en términos sanguíneos. Por otro lado, cabría también preguntarse si Pablo Casado es un muerto viviente o un dead man walking, que no es lo mismo. ¿Es un verdadero contender con posibilidades para desbancar a Sánchez de la Moncloa? Personalmente, lo dudo.

Casado debería leer Filosofía Zombi, magnífico libro de Jorge Fernández Gonzalo que resultó finalista del Premio Anagrama de Ensayo. "¿Está usted no-muerto?", se preguntaba el autor reflexionando sobre la "zombificación" posmoderna. En una entrevista a El País, Fernández manifestó que la horda zombi es la suma de individuos que no forman una comunidad, y continuó explicando que "en estos tiempos importa el zombi, importa la pornografía e importa la política como espectáculo televisivo, no como programa electoral". Creo que acierta el ensayista, sobre todo cuando vemos las intervenciones del zombi Casado, cada vez menos miembro de la comunidad de su partido, cuando despliega desafortunadas declaraciones, buscando un poco de atención mediática y televisiva.

Mientras que el vampirismo representa la atracción sexual, el encanto de lo sobrenatural, la eterna juventud y el ansia gastronómica del Rh, cuando pensamos en un walking dead ideamos a seres lentos y descompositivos, carentes de cualquier inteligencia, adictos a la podredumbre, y con un hambre insaciable que, sin embargo, no les sube el colesterol malo. Ignoro si lo que realmente ha querido decirnos Casado es que los votantes somos zombis -en algunos casos, incluso le daría la razón- o que el gobierno de Sánchez se descompone, cosa que tampoco veo muy clara.

Ese tipo de errores juveniles jamás los hubiera cometido el ex de Irene Montero, poseedor de un gusto urbanita por la cultura pulp y lo freak. El ascenso de Casado fue meteórico pero su mecha parece haberse apagado. Entre el ascenso de Vox y el declive de su propio partido lo veo mustio y desmoronado, soltando paridas campestres en plena campaña castellano-leonesa, intentando llegar a un estrato electoral que lo mira con desdén, identificándolo como uno de "los otros". Pablo no es un friki. No, la verdad es que no. Lo que es Casado, es un zombi. Y lo peor es que él es consciente de ello.