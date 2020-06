Casa del amor propio

La noticia del fin de semana, que Patricia Cavada ha destinado una importante cantidad de dinero para que la Casa Lazaga no se caiga, creo yo, no es la noticia, la verdadera noticia es el amor propio de este mujer por iniciar y concluir, no dejar al albur lo que otros dejaron, por los tiempos administrativos, las zancadillas y demás paralizantes. Digo que no sólo ha dispuesto esos más de 600.000 euros, es que va a incluir en los presupuestos partidas anuales para seguir la obra y convertir la Casa de Lazaga en un segundo Edificio Administrativo de la ciudad. O sea, ha fijado un objetivo, va a llevarlo a cabo. El ejemplo del tranvía que no acaba de iniciar su primer viaje Chiclana-Cádiz-Chiclana, tantos años después, enmarcado en las mentiras de López Gil, actúa de percutor sobre sus políticas. No decir sino los compromisos, no vender humo. Es mi impresión. Patricia Cavada se siente fuerte y quiere revalidar, que las ciudadanía la revalide y la mantenga en la Alcaldía de San Fernando. La Casa Lazaga venía siendo, inevitablemente, el "sí pero" de todo lo que hacía, que acondiciona una calle, ahí está la Casa Lazaga; que remodela una plaza, hace un parque, un paseo marítimo, un espacio cultural o educativo, sí pero la Casa Lazaga cada vez más ruinosa. La compró Antonio Moreno y los andalucistas que lo despidieron de la Alcaldía tampoco lo acometieron, que si un hotel con encanto, que si lo que fuera, con el resultado de nada. Loaiza, en sus cuatro años (pensó que serían ocho) accedió a convertirlo en Museo Camarón, me hubiera encantado, no pudo ser, el concejal Romero lo quería junto a la Venta de Vargas, quizá porque fueron ellos, los andalucistas (parece que no gobernaron nunca, que el no tiempo de Antonio Moreno se ha esfumado) quienes apostaron por el famoso Hotel Con Encanto que no tuvo ningún éxito. Decía que Romero quería el Museo junto a la Venta y se lo impuso a Patricia, que al principio no lo tenía claro, ya está hecho… pero la Casa Lazaga… A esto, esta fatalidad, es a la que ha puesto el reloj en marcha Patricia Cavada, quiere que sea como el Ayuntamiento, que ha concluido; como el Museo Camarón, que ha hecho; como lo que ha conseguido en Diputación y en muchos otros frentes que va consiguiendo, porque a la vista está. Bien, decía hace poco que un buen gobernante no para, que no ha terminado algo cuando está en otra cosa. Me ha dado la razón, se están terminando cosas importantes, se están iniciando cosas importantes. Queda mucho para la urna pero yo veo ya mucha gente con la papeleta en la mano.