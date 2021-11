Me hubiera gustado ver este fin de semana La vida secreta de los árboles, el documental basado en el bestseller de Peter Wohlleben, pero no me apeteció ir hasta Los Barrios, único cine de la provincia donde se proyecta. En su lugar fui con mi padre a ver Eiffel, una peli sobre el ingeniero francés concebida para la Marca París: su poco de ingeniería y su mucho de romance inverosímil pero qué más da, si sale gente fina y guapa y al final resulta que la torre tiene forma de A de Amour, oh là là. De mutuo acuerdo le hemos puesto dos estrellas: distraída y prescindible. No mucho más les doy a las Madres paralelas de Almodóvar, que no se ha enterado de que es complicado intercambiar bebés en los hospitales en estos tiempos de pulseras con código de barras. Espléndidos los ojos en sostenido primer plano de Penélope Cruz en una historia donde su comportamiento sexoafectivo modélico, unido al hilillo de memoria histórica, viene a ser como Almudena Grandes en el país de las boquitas con rictus de Sara Montiel. Las leyes de la frontera, inspirada en una de esas novelas de Javier Cercas que se van mordiendo la cola a base de verbos en condicional, según su director es un homenaje al cine quinqui, pero muy diluido. En mi época un quinqui daba miedo, era peligroso, era otra cosa. Maixabel, de Icíar Bollaín, es el drama del perdón como gesta ética individual sobre el telón de fondo del terrorismo vasco. Imponente Blanca Portillo y también Luis Tosar en una historia a la que le falta énfasis en el contexto social, como sí supo hacer Aramburu en Patria. En tiempos de crisis el arte propone modelos morales. El héroe público es siempre una estilización, pero en este caso existió, existe Maixabel Lasa, la viuda de Juan María Jáuregui que accedió a reunirse con los asesinos de su marido. Un ideal, el de la integridad, el espíritu amoroso y constructivo, pero que me resulta muy al margen del mundo real. Ese mundo que, en cambio, se refleja con todo su cinismo en El buen patrón. Qué bien hace Bardem del monstruo hipócrita y ventajista que somos en cuanto tenemos la oportunidad. Yo sigo esperando La vida secreta de los árboles mientras el mejor espectáculo del momento, como bien sabe Antena 3, es el volcán.