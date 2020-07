Carta abierta al proyecto Lógica

Ya se han cumplido dos años de aquel 22 de abril de 2018 en el que las Administraciones central y autonómica anunciaban, a bombo y platillo, el ambicioso Proyecto Lógica que pretendía cubrir el vacío dejado, en los requerimientos comarcales logísticos, tecnológicos, industriales y, sobre todo, de empleo, por la desastrosa gestión de nuestros mandatarios durante los casi tres lustros que duró el "ilusionante" Aletas, hoy difunto y enterrado.

Como es de todos sabido, la reserva demanial de suelo propuesta en el Zerpla 3 de la Bahía de Cádiz para su desarrollo, fue tumbada por la sentencia 563/2017 de 31 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. Se anulaban los usos proyectados a excepción de los propios de la delimitación marítimo terrestre (DMT) es decir, entre otros, el portuario.

Este anuncio vino a devolver, dentro de lo posible, la ilusión perdida dotando nuevamente a la Bahía de Cádiz de un proyecto para relanzar la actividad económica presidido, como siempre, por la intención de aliviar a su población del severo castigo, adicional al paro estructural que ya venía padeciendo, de los efectos producidos por la crisis económica que la comarca no acababa de digerir.

Aquella primavera, para hacer olvidar a los ciudadanos afectados la incapacidad gestora previamente demostrada en el proyecto Aletas, se publicitó en los medios que en esta ocasión se iba en serio y para ello se les dijo que se incorporaban al nuevo proyecto, como motores comerciales y gestores, la Autoridad Portuaria y Zona Franca.

Pues bien, uno de estos actores, públicamente llamado a tan importante destino, ha anunciado individualmente (BOE-B-2020-471) la ampliación de la delimitación del puerto de la Cabezuela (Puerto Real) en 433.213,9 metros cuadrados, que cambiarían su actual calificación de suelo terciario industrial al de uso portuario, previsiblemente, para la expansión del almacenaje de graneles con los efectos que ya se conocen de sobra en la zona. Se trata del suelo de la malograda industria Delphi y colindante, antesala de las ciudades de Puerto Real y Cádiz con vocación, al menos aparente, para un uso algo más distinguido.

Esta iniciativa, ya oficializada, nada dice de lo que sucedería con la situación concursal que padece, pero sí anuncia, de momento, el destino final de una cuarta parte de los productivos disponibles para el proyecto comarcal Lógica que, por la localización antes dicha, son los que gozan de mayor calidad urbana. Para no engañarnos ni que se siga engañando a nadie con la carga de desconfianza que esto supone, se debería anunciar, también, la defunción de Lógica recién cumplidos dos añitos en gestión, o de manoseo en los medios, y, todo hay que decirlo, con una muerte algo mas prematura que la agonía lenta, dolorosa y cara que tuvo que pasar Aletas.

Urbanísticamente Puerto Real sacrificaría, como ya se ha dicho, un suelo de calidad, enlace entre sus dos mayores núcleos de población, teniendo otros de sobrada superficie, que gozan de una inmejorable red viaria y de ferrocarril, retirados de sus núcleos urbanos residenciales y afectados por la DMT y, por consiguiente, aptos para el uso portuario sin requerir, ahora, mayor reforma urbanística. Se trata del perfil marítimo de las Aletas.

El negocio portuario tanto en Cádiz, el paralizado muelle de contenedores aparte, como en El Puerto de Santa María viene asumiendo el concepto o lema 'Puerto Ciudad', siguiendo el modelo Pompidou de Málaga, que servirá al mayor embellecimiento de estas dos importantes poblaciones, contribuyendo, sin duda, a la mejora de sus servicios comerciales, hoteleros, turísticos y de ocio, y a la ampliación de sus parques, todo en un ámbito urbano no precisamente específico del uso portuario. En beneficio nuevamente de la verdad hay que señalar que en El Puerto de Santa María, concretamente, hay reserva de suelo de este último uso suficiente como para atender el meritado crecimiento de graneles del Muelle de Las Cabezuelas.

Todo indica que es a este muelle, al parecer único actualmente rentable y, consecuentemente, a su municipio a los que le ha tocado, en la política de expansión del Puerto de la Bahía de Cádiz (PBC), la parte sustancial del negocio portuario puro, algo más sucio y menos bonito que los reservados a sus bellas ciudades colindantes. No hay más remedio que resaltar que en el reparto de destinos de la PBC en estos tres municipios hay una considerable desproporción de trato en usos y consecuencias urbanas, decididas o programadas, en perjuicio de Puerto Real.

Tradicionalmente esta Villa ha apoyado los proyectos comarcales Aletas y Lógica, comprometiendo parte importante de su desarrollo urbano y municipal, al bloquear el conjunto del mencionado Zerpla 3 que, por decisión de la Administración autonómica, se puso al servicio de estos proyectos que, con su defunción, solo le han devuelto frustraciones y los conflictos o litigios que van quedando tras tan estrepitosos fracasos, incluidas los correspondientes a las expropiaciones realizadas a particulares.

Los ciudadanos de Puerto Real no se merecen un castigo tan severo de cara a su futuro como el publicado sin, al menos, importantes compensaciones que hasta el momento no se conocen. Y todo ello con independencia de los efectos contaminantes, que aún no han sido resueltos, del tránsito y manejo de graneles en La Cabezuela.