Carta abierta a los chiclaneros y chiclaneras

Hace años tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, decidí compatibilizar mi trabajo como autónoma con hacer política por mi ciudad. Y lo hice con la ilusión de quien viene a sumar ideas y proyectos para Chiclana, con el deseo de luchar por lo que creo justo y con la firmeza de quien viene a enfrentarse a quienes creían y hoy aún creen que nuestra ciudad es suya en propiedad.

Ahora, inmersos ya en pleno mes de diciembre y cercano el final de año es el momento de reflexionar sobre el 2021 que se nos va y compartir contigo una mirada nueva, diferente, de nuestra ciudad.

Ya sabes que Chiclana ha sufrido los envites de una pandemia terrible, que tiene aún que sobreponerse a una crisis económica sin precedentes, que sufre la friolera de 11.237 personas en las colas del paro; una ciudad a la que le han anulado un PGOU sencillamente por la incompetencia de quienes nos gobiernan, sabes que vivimos en una ciudad en la que muchos jóvenes han tenido que dejar atrás para marcharse a trabajar fuera, una ciudad donde no se encuentran oportunidades ni grandes proyectos que ilusionen, donde no se aprovecha el gran capital que tiene Chiclana: su gente.

No hace falta que te siga enumerando los problemas sociales y económicos que Chiclana tiene por resolver. Sabes que son muchos y graves. Pero sé por experiencia propia que en nuestro pueblo no nos resignamos. Chiclana es un lugar donde la gente trabaja día a día por salir adelante, es un pueblo conocido por sus emprendedores, por los trabajadores que con mucho esfuerzo madrugan para ganarse la vida. Si algo tengo claro es que a pesar de quienes nos gobiernan, saldremos de este difícil momento.

A mí me duelen muchas cosas que pasan en Chiclana. Me duele la dejadez de quienes nos gobiernan, la desilusión de los vecinos que no ven más que miedos: a no tener trabajo o a no encontrarlo, a no poder sacar a sus familias adelante, a la inseguridad de quienes viven sin servicios básicos… Me duele el respeto que los que mandan le han perdido al pueblo, la mentira, los silencios... Por eso te reconozco que echando la vista atrás puede que alguna vez me haya equivocado en las formas pero, sinceramente, creo que en el fondo no.

Nosotros tenemos proyectos de los que nos encantaría debatir para reactivar la economía local, propuestas para dar un nuevo aire a La Barrosa, ideas para revitalizar y embellecer el centro urbano, planes para regenerar las barriadas y, sobre todo, una visión diferente de la ciudad que todos nos merecemos… propuestas que hoy rechazan quienes gobiernan porque no son capaces de pararse y pensar que los chiclaneros somos ciudadanos libres y no súbditos a sus dictados.

Yo quiero empezar el 2022 como termino este 2021 que nos deja: escuchando. Escuchando a los chiclaneros de todos los barrios, de todas las edades, de todos sectores económicos, ideologías políticas e intereses. Quiero conocer las necesidades e ideas que aporten soluciones desde el sentido común y no desde el sectarismo político. Estoy convencida de que la Chiclana del futuro no puede venir de la mano de una sola persona, por muy lista que se crea; sino que la haremos entre todos. Juntos sí podemos construir una ciudad del siglo XXI, amable, moderna y pujante. Por eso me centro en un mensaje para ti y para los tuyos; para todos los vecinos que pensamos que Chiclana y su gente pueden llegar mucho más lejos de lo que nos tratan de convencer.

Dicen que la Navidad es tiempo de buenos propósitos y peticiones. Yo solo os pido una cosa: Confianza. Confianza en mi equipo. Confianza en mí. Confianza en que entre todos podemos hacer de Chiclana una ciudad mucho mejor, con mejores servicios públicos, con infraestructuras dignas, una ciudad donde se gobierne para todas las personas y no solo para los afines al partido de siempre. Os pido que no caigáis en el desánimo, que miréis el futuro con Ilusión y Esperanza. Chiclana no es solo turismo de sol y playa. Chiclana es mucho más, es su centro histórico, son sus barrios, sus fiestas, sus tradiciones, sus gentes. Chiclana eres tú y soy yo. Chiclana Somos Todos.

Por esto quería escribirte estas líneas, porque a las puertas de la Navidad no hay sitio para quienes nos empujan a la crispación. Lo que toca es hablar de proyectos, de propuestas, de ideas para Chiclana. Estoy convencida de que nuestro deber es conservar lo mejor de nuestra ciudad, pero no resignarnos a quedarnos con lo viejo, con lo que no funciona. Pensar en definitiva en una Chiclana mejor. Ser la voz de nuestra gente en el Ayuntamiento. Y para ello cuento contigo.