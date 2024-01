Llegó un nuevo año y con él llega la visita de sus Majestades los Reyes Magos, buena época sin duda para que los cadistas rellenemos la famosa carta a los Reyes. Aparte de las camisetas y ropajes cadistas que muchos habremos pedido, lo primero que todos le pedimos a los Reyes es UNA VICTORIA, YA. Son 4 meses desde la última ante el Villarreal y como esta racha sin ganar se prolongue mucho, en cuanto ganemos, aunque sea un sorteo de campo, la afición se echa a las calles y llena las Puertas de Tierra. En mi lista de Reyes también tengo pedido para el Cádiz UN MEJORADOR DE SEGUNDAS PARTES, no sé si con el Magia Borrás o con cualquier otra cosa más terrenal, a base de tácticas con el FIFA24, pro esto hay que cambiarlo sí o sí. También le pido a los Reyes UNA DIANA GRANDE, aunque sea de dardos, para mejorar la puntería en algunas ocasiones, que estaban más claras que el caldo de un asilo y no hemos sido capaces de materializarlas.

También pido UN DESPERTADOR GRANDE, para usarlo en ciertos partidos donde se nos cierran los ojos y nos dormimos. Sigo con la lista. No debe faltar en ella UNA CALCULADORA QUE SUME DE TRES EN TRES. Lo de no perder está muy bien, pero sumar de punto en punto se nos va a quedar corto a poco que los de abajo despierten un poquito. Aunque algunos crean que los cadistas debemos pedirla, he borrado de mi lista UNA MUÑECA LLORONA. El Cádiz no llora, solo pide que lo traten con justicia, pero hay carajotes que no se enteran. Para que vean si los cadistas somos buenos, he incluido en mi carta a los Reyes Magos algo que no es para el equipo, sino para los árbitros; UNAS GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL. Bueno, Majestades, en realidad me conformo para los árbitros con UNAS GAFAS DE REALIDAD, o simplemente con UNAS GAFAS. Todo lo que sea mejorar esa visión mojonera y retorcida del VAR será bienvenida, a ver si este añito “Los Bordes del Área” nos dan alguna alegría. Ya por último, le pido a los Reyes para los futbolistas del Cádiz UNAS ESPINILLERAS CON LA IMAGEN DE LA PATRONA, a ver si las lesiones nos respetan un poquito más. Bueno, ya como regalo extra también pediría UN ANTÍDOTO CONTRA LA MALDICION DEL 9 FAMOSO, que aquí al Cádiz te traes a Haaland y marca un gol en tres temporadas.

No sé si estaré pidiendo mucho o me quedo corto en esta carta a los Reyes Magos cadistas, pero yo creo que hay cosas factibles, oiga. Un favor que sí que le pido a los Reyes es que, aunque no vengan hasta la noche del viernes 5, a ver si alguno de los regalos podría adelantarse a esta noche. Si es por pedir, prefiero que caiga hoy la CALCULADORA QUE SUME DE TRES EN TRES, para que funcione desde hoy mismo ante el Granada. Lo demás no me importa que vaya llegando progresivamente, Majestades. Creo que nos merecemos todos estos regalos porque, aunque no nos hayamos portado todo lo bien que sería deseable, los cadistas y el Cádiz tienen buen corazón. Ojalá que nos caigan todos estos regalos y tengamos muchas temporadas para disfrutarlos. Feliz Año a todo el cadismo.