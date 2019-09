Carpe diem

El Cádiz se ha abonado a rascar puntos en los últimos minutos. De los 12 puntos que lleva actualmente el equipo de Álvaro Cervera nueve los ha conseguido en los minutos de descuento. Salvo el primer partido ante la Ponferradina, los demás se han conseguido sobre la bocina. Ante el Mirandés ganamos de penalti en el 99, ante el Extremadura marcamos el gol de la victoria en el 94 Y ante el Racing de Santander nos tuvimos que ir al minuto 100.

Este tipo de victorias se pueden mirar desde dos prismas diferentes. El pesimista dirá que son victorias afortunadas que tarde o temprano dejarán de llegar pero los más optimistas pensamos que esto no es sino el fruto de un equipo que no deja de creer en la victoria hasta el final. Evidentemente siempre hay un punto de fortuna cuando se consigue una victoria in extremis, pero esa fortuna que buscarla y no cae del cielo. Se puede dar en un solo partido pero en tres seguidos no.

Así que, de momento, el Cádiz de esta temporada pinta estupendamente bien. Y no solamente por el resultado en la tabla, sino por la concentración y motivación del equipo hasta el último segundo del partido. El sector pesimista de la afición posiblemente achacará estas cuatro victorias al haberse enfrentado a equipos de la parte baja de la tabla. Realmente ha sido así pero también habría que recordar que no hace mucho este tipo de partidos se perdían. Y ahora empezamos una racha de partidos donde nos vamos a enfrentar a presuntos aspirantes al ascenso de categoría.

Pues qué quieren que les diga, que tampoco me asusta esto. La Segunda División está tremendamente igualada desde hace algunas temporadas, si me apuran a nivel global incluso diría que está más interesante que la Primera. Y con esa igualdad es de pura lógica que la tabla esté más apretada que el cinturón de Falete. Así que ni tenemos que entrar en éxtasis por sacar 12 puntos sobre 12 ni tenemos que preocuparnos por los rivales que nos llegan a partir de ahora. Y me parece que una de las claves de este prometedor inicio esta en haber dejado en reposo el dichoso discurso de los 50 puntos para la permanencia. Personalmente creo que es un discurso que ha hecho bastante daño en las dos últimas temporadas, porque en la primera se daba por bueno el mero hecho de quedarse en la categoría.

En esta temporada parece que vamos partido a partido, sin pensar en lo que vendrá la próxima jornada y de momento parece que nos está funcionando. Dejar de lado el discurso de los 50 puntos es fácil, porque ninguna cabeza en su sano juicio escapa éste es el objetivo principal. Así que ¿para qué repetirlo cada jornada?. Lo sabemos y con eso nos basta. Dice Álvaro Cervera que el ascenso lo conseguirá el equipo que más tranquilo vaya y que está seguro que el Cádiz algún día lo conseguirá. Yo también lo creo y, ojo, que volverán las oscuras golondrinas y las vacas flacas. Se perderán partidos y seguro que volverán las dudas pero si hay algún camino para volver a la élite del fútbol es este, el día a día.