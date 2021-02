Para qué sirve una pandemia? Pues para purificar. Tal cual. Para renacer de las cenizas. Para volver a la esencia. Pero no al de la fiesta del pecado, no, eso nunca, debería servir para darnos cuenta de que este año no hemos tenido eso que llaman el COAC y nadie se ha muerto, que no ha habido Domingo ni Lunes de Coros y no ha habido manifestaciones, que España puede vivir sin el Carnaval de Cádiz. No he visto a esos grandes artistas que llaman a esta ciudad 'La Fábrica' poner tuits en sus inmundas redes sociales lamentando la suspensión del Carnaval de Cádiz. Voy más allá. En Tenerife se han llevado a cabo actividades alternativas, incluso se pidió a los vecinos que acudieran a sus trabajos con pelucas. Aquí no, aquí el arcarde chirigotero, qué cosa más rara, ha pedido prudencia. Que quien juega con fuego acaba quemándose, y ya se sabe que al Kichi el fuego no le gusta nada, seguramente por eso ni se dio una vuelta por el hospital. A lo que voy es que se podía institucionalizar el Carnaval sin Carnaval. Hemos tenido Diario del Carnaval, Onda Cádiz ha hecho su programita, los de Canal Sur hasta se han puesto su esmoquin (no Manzorro no me gustas ni vestío de camarero del Titanic) y los bares del Paseo Marítimo llenos de gente. Voto por más Carnavales sin Carnaval.