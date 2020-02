Carnaval y viento

La tertulia de Maitinalia se unió en parte a la tertulia Nueva Bahía. El asunto propuesto fue hablar del Carnaval. José Luis López afirmó que se iba a disfrazar de palmito. Verónica Muñoz que ha reinvitado a Sisita, va a disfrazarse de ERE, es decir de legajo judicial ya que es letrada. Intervienen además Conrado Rubén Ruiz Alonso, asturiano de pro y gaditanísimo ya por familia asentada. Y el profesor Vázquez Bermúdez, Andrés Castilla de Ambularte, Santos Malo, Rodríguez Pájaro, el pintor Ignacio de Salas, disfrazado de pincel, Tete Gironella , Fernández Dramón y Sisita Menéndez como ya comentamos. Vázquez Bermúdez dice que él no se disfraza, que nunca le ha gustado el disfraz de nada imaginable. Andrés Castilla se va a disfrazar de carro de Mercadona (sic). Todo esto amenizado por una levantera descomunal que cría ruidos donde nadie diría.

Sisita declama sobre él: Es como si una puerta se abriera entre las nubes/para que pase muerta la reina de la noche. (La gente toca madera al oír estentórea, al levante con Sisita). Esto da yuyu dice Santos. Tete Gironella habla de la obra Martes de Carnaval de Valle Inclán, con la mala leche esperpéntica entre Don Manolito y Don Estrafalario y el diálogo en una casa de coimas.

El carnaval es una expresión del pueblo. Salto y afirmo que no, que lo que es cierto es que el pueblo es una expresión del Carnaval. Y que así nos va. Sisita sigue a lo suyo. Oh, duerme, duerme en paz entre miles de antorchas/bajo la tumba azul y el sudario de viento… Es que al soplar como sopla aquí me inspira. Pero es que hablamos de carnaval, de carnestolendas, de antruejo, de introidos, de… y no te ajustas al guión. Yo nunca me ajusto a nada que para eso soy machista y feminista, oé. Paz, paz y orden y justicia, pide Rodríguez Pájaro, que ha estado más callado que el palo de un romancero.

Intervengo y pongo como ejemplo el martes amargo del Carnaval de Larra, antes del suicidio, en el que se disfraza de alter ego: ¿Cómo contentar a los necios y a los discretos, a los cuerdos y a los locos, a los ignorantes y los entendidos que han de leerme, y sobre todo a los dichosos y a los desgraciados, que con tan distintos ojos suelen ver una misma cosa? Pues sí hubiese vivido en la Isla sería peor, afirma Fernández Dramón.

Rodríguez Pájaro dice que él, como calvinista, se va a disfrazar de muerto del maremoto de Cádiz. Y ¿eso? ¿cómo es? Forrao de sapina de la Casería, y la cara pintá de betún.

Vázquez afirma que en el Quijote se viven raras escenas cómicas de carnaval. Lo compartimos tanto yo, como Rubén, como José Luis López. Sisita declama: -"Por el hábito que tengo, que estoy por decir que es tan sandio Vuestra Excelencia como estos pecadores. ¡Mirad si no han de ser ellos locos, pues los cuerdos canonizan sus locuras...!"- fragmento quijotesco a Sancho en Barataria.

Barataria es la Isla. Dice Rodríguez Pájaro. La Isla es peor que África, que lo sepáis. También en Carnaval.