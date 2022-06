Cualquier fiesta o evento me parece aceptable, tenga el signo, el color o el significado que tenga. Que cada cual celebre lo que le venga en gana, cuando le salga de las gónadas me parece el sumun del libre albedrío, el cual defiendo en todas las maneras que no toque las pudendas partes del vecino.

Partiendo de esa base, es cierto e innegable que hay eventos marcados en el calendario de forma precisa, y en ese punto poco podemos hacer, más allá de lo que nos venga en gana, pero de forma distinta o con otro nombre. Comenzando por lo que tanto gusta a algunos, el 14 de abril ocurrió lo que ocurrió, no fue el 2 de junio, ni el 24 de mayo, fue el 14 de abril. El 4 de diciembre ocurrió lo que ocurrió, y no ocurrió el 28 de febrero, que hubiera sido redondo del todo. Igualmente, el Jueves Santo es Jueves Santo, tiene su fecha llueva o truene. El 1º de mayo tiene su significado, y el Carnaval es el Carnaval, y tiene su fecha no por capricho, sino porque, aunque a muchos les moleste, tiene un significado tremendamente religioso… o pagano, que, aunque a otros tantos les moleste, se ancla incluso antes del cristianismo en otras festividades.

Aceptaría incluso que algunos, autodenominados ateos, defensores de que el Carnaval nada tiene que ver ni con el miércoles de ceniza ni con el jueves lardero, las denominara Saturnales, incluso Lupercales, y para ellos la perra gorda de que el Carnaval no tiene nada que ver con los cristianos. Pero de ahí a trasladar los cultos a Baco a junio hay un gran trecho. Ni hay razón, ni hay sentido alguno, por muy bien que algunos se lo pasen, por mucho que venga bien a la economía (que habrá notado los millones de turistas que se han desplazado a Cádiz para los carnavales de este año, y para los que solo leen el titular para ponerme verde, les recomiendo estudiar a Sheldon Cooper).

Por mucho que estén en su derecho de llamar a los tontos de capirote eso, tontos que se fastidiaron algunos años haciendo estación de penitencia en sus casas, amén de descerebrados, si a algún iluso se le ocurría pedir un traslado de fechas. En esos momentos la frase de que se fastidien, el Jueves Santo es Jueves Santo, cobra mucho sentido, pues a la inversa, el carnaval es el carnaval y si no hay que se disfracen en casa, aunque pueden hacer las fiestas, eventos, actos, o lo que les salgan de su más íntimos y masculinos, porque son masculinos, sentimientos cuando quieran, pero el Carnaval, su Carnaval tiene fecha, nombre y apellido… o se imaginan al inmortal Pascual González cantando eso de Yo salgo un Martes Santo de agosto de penitente… ome por favor.