Carmen con poca sal

Levante, nublados, poniente, sur, esa veleta que bien conoce José Acosta Martínez, convidó a todos los vientos a la Feria. Y a la tertulia, Tardinalia, por culpa de los horarios de las cafeterías temiendo a los dipsómanos del dic. El profesor Vázquez Bermúdez, Melchor Ramos Alba, Andrés Castilla, Paco Olmo, Ángel Guerrero Mármol, David Orce, Desi Gómez, Juan Sánchez Morillo, de los Morillos de Vejer y las Lomas, y por supuesto nuestro secretario Juan Carlos Carrillo, desinsectador de entuertos, han llegado en diversos momentos porque el amanecer cuando el primer café conecta su sabor con el alma, los temas van más claros, la memoria también. La pierna va regular. Ahora dicen que está afectada por cristalografía genésica. Yo, de cristalografía sólo sé lo que Matute nos enseñaba en el instituto. ¿Verdad Traverso?

Llevamos varios asuntos. Entre ellos, el ínclito profesor Vázquez Bermúdez con su 'Perfil hispano árabe de Cádiz', del catedrático Martínez Montavez, sobre el faro-almenara-parecido al de Alejandría de los andalusíes al Zuhri y Abu Hamid. Ego aporto el pensamiento crítico del Dr. Chamorro en Defender la cultura donde se está contra los copistas de pensamiento. Y los demás apoyan la consulta sobre sí Periquillo el de las Gallineras, personaje de Francisco Santos, era de la Isla. Sobre el punto uno, el profesor Vázquez y los demás que ya conocían el debate desde una propuesta anterior, dijeron que entre el mar océano y el mar de los rum o Mediterráneo existió la almenara de piedra negra sin nada de hierro con un negro en su cima. El profesor Vázquez aporta una representación idealizada del faro de Cádiz, que se vende en Cádiz capital. (La Isla ni sabe ni contesta). Al hablar de la Isla se anticipa el punto tercero. Paco Olmo, pacolmo, dice que seguro que era de la Isla, de Gallineras, por la descripción que aporta el autor y que Juan Carlos Carrillo ha conseguido en sus arqueológicas correrías: "Periquillo es un mozuelo santurrón que se escandaliza de todo y, si se da la ocasión, pontifica en público, Periquillo no aprende de la vida, sino que ha nacido enseñado para perorar". Todos quedamos convencidos. La Isla tiene periquillos y periquillas para importar a todos los planetas del sistema solar.

Bajo el lema euripidiano "Odio al sabio que no es sabio para sí mismo", se analiza la cultura en su Defender la cultura del Dr. Chamorro. Totus tuus, Pepe, están de acuerdo en que aquí hay más incultura gracias a "los académicos de mostrador y barra" a los filósofos de callejón, que quieren ser "líderes de patinillo", enroscados en el "sillón de la docilidad". Todos de acuerdo en la incultura que prevalece demasiado, submediocremente hablando.

Pero llega el momento en que la pierna quiere opinar. Un dolor en tres niveles, cristalográficos poplíteos, háceme callar. El profesor emérito Vázquez Bermúdez, dice que meta la pata en fango de los caños. En ese instante, se incorpora al café el Minglanillo bífido, arúspice y escritor, quien me aconseja al ver lo que me ocurre: En una cazuela ponemos un papel con el deseo de sanarla, lo bañamos con canela, miel. Y encima encendemos una vela dorada. Mejor hacerlo un miércoles soleado. Así también leemos tu artículo. Ego te absolvo, picha, que encima en la Isla te receta cualquiera, quieras o no.