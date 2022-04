Así llamaban a un jugador que, según recoge Epaminondas en su libro "La historia inventada del Cádiz", jugó en el primer quipo. No completó ni una temporada, ya que el club le dio la baja por "peligroso rendimiento".

Tenía una moneda de plata grande, marcada a un lado con una cara y al otro con una cruz. Fue así como aceptó el contrato del Cádiz. Dijo: "si sale cara firmo; si sale cruz no" … y salió cara.

Quería llevar el dorsal número 7, pero ya lo tenía otro jugador que no quería cederlo. "No importa", le contestó, "elige cara o cruz. Si pierdes me quedo con el 7 y si ganas te regalo mi coche nuevo". El jugador aceptó, perdió y Caro-o-cruz jugó con el 7.

Todas las decisiones las tomaba igual, no le importaba el coste. Su moneda decidía por él. Una vez, en un partido en casa, ofreció su moneda al árbitro para el sorteo inicial. Uno de los linieres intervino y despreció la moneda poniendo en duda incluso que no estuviera trucada. Cara-o-cruz no lo soportó. Le dijo al linier que iba a ver si su moneda era legal y lo que le haría con el banderín si salía cara pero que, si salía cruz, se jugaría el partido en paz.

El linier salió corriendo hacia su vestuario. Cara-o-cruz lanzó su moneda y le persiguió. Sus compañeros trataron de frenarle. Fue imposible.

El linier estaba a punto de cerrar la puerta del vestuario, pero Cara-o-cruz llegó antes diciendo: "Salió cruz, podemos jugar el partido, no ha pasado nada".

El partido se jugó sin expulsados, pero se acordó que Cara-o-cruz no participara. "Demasiado alboroto para algo tan sencillo", pensó Cara-o-cruz que ya había estado en la cárcel por agresión por algo similar. Decidió, con su moneda, dejar el fútbol y marcharse a Las Vegas, en busca de mayor comprensión social.