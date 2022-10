Capitanes de arena

V ICTOR Hugo Pontes, coreógrafo y performer portugués, inauguró la 37ª edición del FIT con Margem, "un hermoso acercamiento al universo de los jóvenes de la calle, en el que se reflexiona sobre qué significa ser joven hoy, partiendo de la novela Capitanes de la arena, del brasileño Jorge Amado". Con un escenario presidido por una especie de palmera y unas colchonetas por el suelo, un cuerpo de doce bailarines-actores puso en pie una historia de 1937 que sigue siendo igual. La capoeira, sabiamente matizada para ilustrar el juego, la huida, la violencia, la huida, el sexo, la huida, la soledad, la huida, se mezclaba con pasos al frente para dar testimonio de historias con más silencios que palabras. O con palabras que eran no. ¿Soñar? Aquí no hay sueños. ¿Introspección? No. No me violentes más. Finalizaba con un grito coral que reivindicaba la memoria del líder comunista Pedro Bala y exigía revolución. A una parte del público festivalero le resultó machacante: era la tercera función sobre marginalidad con el colonialismo de fondo, y a la gente, incluso a la guay, ya no le gusta sufrir tanto tiempo seguido. Luego está la barrera del idioma: cuesta seguir un espectáculo visual con subtítulos. Y los conceptos: "revolución" parece obsoleto. Desde los palcos se veía mucho móvil encendido. Un crítico observó que el montaje le parecía naïf y desconectado de la juventud actual. Concedo lo de naïf, sobre todo en el final. En cuanto a la actualidad, hay un fallo de descriptor: la obra reflexiona sobre lo que hoy significa ser joven… de la calle, que significa lo mismo que ayer. A la canción "Meninos da rúa" de Marwan me remito. Sí me pareció acertado el comentario de una amiga que es bailaora-actriz: la obra falla en el ritmo, se hace monótona (danza/palabra, danza/palabra…) sin curva de clímax o ruptura. Eso es cierto. La inclusión ocasional de ocho bailarines pequeños me pareció eficaz, no ya porque fuesen de Cádiz (con la voluntad de incorporar a una ciudad tan poco inclinada a incorporarse a la cultura foránea) sino porque su pequeño tamaño nos recordaba eso: que las sobras de la sociedad allí, hoy como ayer, son niños. Y nada ha cambiado. Por lo demás, Margem es un espectáculo hermoso.