No me voy a pasar, voy a ser cauto…. por tanto, no alarmarse. Se trata de que algunas veces oímos hablar de los pecados gordos y no creo que se haga justicia con ellos. De tal manera que se antepone la lujuria a cualquier otro, valga el caso con la soberbia, la avaricia o la pereza. Y creo que no es justo, más bien se están equivocando.

Hombre, todos estamos sujetos y proclives a pasarnos un tanto de la raya. Y eso en perjuicio del prójimo, de los demás, porque a veces somos lobos solitarios, como decía el filósofo ingles T. Hobbes: "homo hominis lupus" (el hombre es un lobo para el hombre). O como en la escala que acabo de leer, donde se enumeran de menos a más los animales más peligrosos para el hombre, empezando por el tigre o el león y continuando con el hipopótamo o el caimán… Así se llega a la rata y al mosquito y al peor de todos, que es el propio hombre "el que más muertes acarrea al género humano".

Siguiendo con el tema, el peor pecado para mi menda lerenda es la soberbia…. la de Hitler o en el día de hoy la de Putin, que en aras de su megalomanía o ambición arrasa a otra nación, Ucrania, con miles y miles de muertos, incluyendo niños y mujeres desamparadas. Es la soberbia que también puede tenerla el vecino, que también puede tener la ira o la avaricia, esa que clama "tó pa mí, tó pa mí" y al resto que le den morcilla. La dicha lujuria es una cosa mala cuando el sujeto/a cree que todo es posible sin mirar nada y olvidando que la sexualidad en sí no es mala, porque sin ella no habríamos nacido ni tú ni yo ni nadie. Ella con amor es lo más hermoso de la madre Tierra. Hoy día sería cosa natural que los curas a su voluntad se casaran, como lo estaban los apóstoles.

Otra de las malas malas es la pereza, vulgo virtud del cojonato, que le duelen los huesos nada más levantase de la cama a las doce o la una. Ese que tristemente devora a muchos humanos y, lo que es peor, contagia a todo el pueblo y nadie quiere dar un palo. Flojo y más flojo, que piensa que el trabajo es una esclavitud. Y hasta de ella puede sobrevenir la envidia, porque "se envidia" al que con trabajo y dedicación tiene y posee, creyendo que las cosas llueven del cielo.

P/D: Para no ser muy rollo, y orillando el tema, les cuento a ustedes una historia. Va a confesarse un hombre y le dice al cura: "He cometido un pecado grave, contra el sexto mandamiento. He tenido relaciones extramatrimoniales estando casado con otra mujer". El cura le pregunta: "¿Qué edad tienes?" Contesta el hombre: "92": Y el confesor le replica: "Entonces vete en paz; no es pecado, es un milagro".