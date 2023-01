Llamamos candilazo a aquel fenómeno meteorológico que tiene lugar cuando la luz solar se nos presenta a la vista con toda su potencialidad y belleza. El candilazo produce unos amaneceres o atardeceres bellísimos cuando tiene a bien aparecer ante nuestra mirada.

No, partidazo, no, queremos decir candilazo. El último candilazo futbolístico tuvo lugar ayer en el viejísimo estadio de Mestalla, que, por cierto, en estos días ha cumplido cien años, un siglo, casi na. El Glorioso se sumó al cumplecenturia regalándole al equipo local un estupendo partido. Tomad, chés, ahí queda eso. Vean, acudan a contemplar cómo se gana tres puntazos en un campo difícil, pero que últimamente se nos da bien o muy bien, como ayer.

Joder, como decía siempre mi amigo Antonio Ureba, que santa gloria goce, que ya era santo y seña y hora de tener una grande alegría la grey gloriosa, esa que va desde la escalerilla hasta el maravilloso palco de los canapés y las gambas (eso afirman los que abandonan los palcos durante el descanso para quemar un cigarrillo al ver pasar las bandejas que entran y salen de aquel paraíso, si es realmente así, gastronómico), la grey hacia donde la gente chilla "palangana" y otros sustantivos jugosos cuando nuestro Glorioso, como Rafael el Gallo, el Divino Calvo, da la espantá.

Pero ayer no hubo espantá ninguna, sino una faena de dos orejas, sin rabo, que eso del rabo está muy feo, y que hizo salir a hombros del longevo Mestalla a Sergio y a Fali y a Hernández y a Iza y a Choco, y a mí. El Glorioso se mostró como cuando ganó en Bernabéu o en Camp Nou. Fortísimo atrás, adonde los cuatro de turno hicieron un candilazo de partido, o sea un partidazo. Iza hizo olvidar a Zaldúa y al mejor lateral de eso que todavía se llama España. Qué minutaje se pegó el chaval del Puerto de nombre futbolístico ceceante, el bueno de Isaac. Tan óptimo que hasta en la Biblia ha salido… No digo más.

Y cómo lo notó el Glorioso cuando hubo de abandonar la grama. Y no es que Parra lo hiciera mal, no, sino que aún no ha cogido la estructuración y los detalles de la rocosa defensa de éste cuando está bien engrasada, es decir, cuando el balón les llega relativamente cómodo debido a la labor nunca bien aplaudida lo suficiente de esa pareja de lebreles que se apellidan uno con nombre de santo y el otro con el de el mejor tenista del mundo. Para colmo éste se permite meter un golazo.

Hay que ver la cabalgada de categoría que nos brindó Sobrino desde la línea central del campo hasta pasearse incluso por la de fondo y retrasar un balón que era un pastelito de la Camelia (¿se acuerdan ustedes de la Camelia, con su deleitosa pastelería de la calle Ancha que dirigía un mostru. Pepe, que se domiciliaba en Trinidad 24, allí donde nació mi santa, encima del Manteca?), un pastelito que la derecha de Alcaraz tocó con todo el interior, cogiendo la bola el típico efecto de siempre, de irse desviando hacia la izquierda, con lo cual, el Mama no sé cuánto, el portero del nombre más difícil del mundo ni se enteró… Qué golazo. No vea el respingo que pegó el vecino de al lado de mi Pati, que es de Jerez, pero no pudo evitar la admiración, aunque luego se arrepintiera, claro, faltaría plus. ¿Alguien sabe en qué categoría corre el team de la ciudad del mollate?