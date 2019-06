Pero qué fuerza tiene Candela Peña en pantalla. Pasó por Late Motiv para promocionar Hierro, la serie que protagoniza junto a Darío Grandinetti. Y tal y como le ocurre a su personaje en la ficción, en el plató se zampó al actor argentino y a Buenafuente juntos, que ya es decir. Confesó Candela cómo durante el rodaje, en sus diálogos con Grandinetti, temblaba. Pero al mismo tiempo se crecía. Eso es lo que siempre quiso la actriz catalana. Trabajar. Y si es encarnando a una mujer independiente a la que no han regalado nada, mejor que mejor.

Cómo se notó que la promoción no era un mero trámite. Candela Peña reivindicó a su protagonista, una juez a la que destinan al punto más alejado posible de toda España, la isla de Hierro, donde todos se conocen y controlan. Aplaudió al creador de la serie, Pepe Coira, y al director, Jorge Coira, "al que ya le podías montar una Feria de Abril, que ni se inmutaba; hay que rodar la siguiente, no hay que perder tiempo". Feria de Abril… me encanta el concepto, terció Andreu. "Feria de Abril es darlo todo", aclaró Candela, siempre resolutiva. Una actriz en estado de gracia que también tuvo sus días malos. "Tras una de esas tomas en las que pinché me puse a llorar. Pero ni así. Coira como si nada. Venga. Hay que rodar la siguiente".

Yo también les recomiendo la nueva serie de Movistar +, Hierro: es un thriller en un paisaje muy singular con pegada fuerte. Con mordiente. Solamente he visionado el primer capítulo, pero por decisión personal. A diferencia de lo que se estila con los atracones, sigo ejerciendo de espectador a la antigua y prefiero saborear las entregas semana a semana. Puede ser que sea también su criterio. La Candela Peña que aparece en Hierro me recuerda a la de Ayer no termina nunca, aquel tour de force dirigido por Isabel Coixet. Esa actriz que roba la escena en cuanto aparece en el encuadre. Brava Candela.