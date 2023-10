Se abren los canapés como las bocas de los cocodrilos del Amazonas y vomitan chaquetones. Hay ganas de frío, pero no acaba de llegar. Por eso, en el culmen del disparate textil, se ven por la calle personas en bermudas y chanclas cruzándose con humanos que llevan ‘yersis’ de cuello vuelto. Ya se ha cambiado la hora para que la sensación de otoño-invierno llegue antes, pero no se relajen. El sol seguirá ahí, al acecho hasta no se sabe cuándo. Me decía ayer alguien a quien quiero mucho que vamos camino de acabar como los canarios. No comiendo alpiste, no. Se refería a los y las natulares de Canarias, que pasan todo el año en manga corta. Allí donde se venden menos cazadoras que botijos en Estocolmo. Antes de la de invierno llega la temporada ‘noséquéponerme’. Cosas del cambio climático. Todo cambia. Como la hora esta pasada madrugada. Una hora menos. Mira, como en Canarias. Sabia es esa persona a la que tanto quiero.