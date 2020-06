Camino Soria

Tras el partido de reanudación de la liga ante el Rayo Vallecano dije que a este Cádiz le hacía falta algo más si quería aspirar al ascenso directo. Pues bien, tras el partido ante el Numancia a este Cádiz ni le sobra ni le falta nada para conseguirlo. Como si fueran componentes de la comparsa de Martinez Ares "El Brujo", consiguieron la pócima perfecta para embrujarnos de nuevo. Con un espectacular inicio con ganas de borrar la imagen ante el Rayo, con las ideas mucho mas claras, con mejor aspecto físico y mandando en el partido desde el pitido inicial, hasta que el Numancia despertó. Además, el Cádiz volvió a ser fiel a su destino, que no es otro que sufrir hasta el final. Tras el golazo inicial de Jose Mari, llegó el penalti de Juan Cala y en los minutos finales nos tocó jugar con uno menos por la expulsión de Perea. Luego Cala se quita la losa de encima con un golazo que pone la guinda a una jornada de dulce para nuestros intereses, pero aun así acabamos sufriendo. Y se acabó, que no es poco. Este es el camino.

Evidentemente ni después del Rayo éramos los peores ni ahora somos el Dream Team de Cruyff. O sí. En todo caso, tampoco nos hace falta serlo. A este equipo, con calidad sobrada en la plantilla desde el inicio de liga, le basta con hacer exactamente lo que tiene que hacer. Y cuando lo hace es muy dificil batirlo. Ese es el gran mérito de Álvaro Cervera, saber lo que hay que hacer, interiorizar el esquema y ponerlo en práctica. En fútbol no hay sistemas infalibles, porque los rivales juegan, pero el entrenador cadista tiene muy claro lo que quiere y lo que hay que hacer para conseguirlo. Y los resultados lo avalan. Conseguir que un equipo entero juegue a lo que tu quieres no es nada fácil. Este Cádiz está en buenas manos, en mi opinión en las mejores que puede estar en el momento actual. Tener las cosas claras para llegar al éxito es un bien que no abunda. Y que ademas te salgan como quieres para conseguirlo, menos todavía.

La euforia por los resultados es inherente al futbol y en muchos caso inevitable. El Cádiz habría hecho el mismo buen partido si solo hubiera conseguido el empate. Pero la jornada se puso a huevo para traerse los tres y dar un golpe de mano encima de la mesa. Ahora mismo, a falta de nueve partidos, los perseguidores van a tener que ganar tres partidos mas que nosotros, no dos. Tres son los que tenemos que perder nosotros y a partir de ahi entrarían los goles a favor.

Las cuentas de la lechera no son buenas en esto del fútbol, pero el partido de hoy se antoja ahora mismo como el que puede casi decidir la temporada. Ganando hoy mantendremos los siete puntos del ventaja sobre el tercero aunque ganen los perseguidores.

Y si es así, la semana que viene hay un Huesca-Cádiz que podría decidir prácticamente el ascenso directo para los intereses amarillos. Esto se está poniendo bonito de verdad, pero no podemos relajarnos. Jugando como el jueves, no se nos puede escapar. Soria es el Camino. Camino Soria. Vamos allá, señores.