Pocas veces viviremos la desesperación y el sacrificio como en estos días. Pocas veces lamentaremos los momentos no vividos, las decisiones mal tomadas, los enfados, las rencillas, los olvidos. Pocas veces tendremos la oportunidad de sacrificarnos, de no vivir el momento tal y como habíamos planeado. Y es que, aunque nos parezca mentira, nuestra vida, de pura ilusión y fantasía, la comodidad que disfrutamos siempre ha convivido con el dolor.

Guerras, enfermedades, despropósitos, accidentes… hechos aislados pero que, ahora, afectan a muchos más. Una experiencia única, una experiencia que hemos de aprovechar, sobre todo para darle mayor sentido a los momentos vividos.

Nunca la vida ha sido fácil, pero estamos en una generación cómoda, en un país afortunado, y en donde el dolor y el mal tocan con su vara a pocas personas. Nuestra Navidad, al margen del sentido cristiano de la misma, que sigue presente, nos enseñará que no todo es como queremos, que no dominamos el lugar y el tiempo. No enseña que no podemos moldear el futuro, y que la humildad y la resignación, si no la vivimos, tarde o temprano, nos llega por imposición natural.

Vivimos días en los que planeamos hasta el ultimo detalle de los encuentros, días de luz y color, días en los que nos esforzamos en desterrar de nuestros corazones las sombras de un pasado que nos marcó. Y sin embargo, la naturaleza, la mano invisible que nos conduce por la senda de la vida, y que sigue teniendo infinitos nombres, nos lleva hacia el camino de la humildad, a sentirnos tan pequeños e impotentes que nos abatimos. Sin embargo, la historia, la leyenda, las creencias o simplemente el pasado, nos da el ejemplo de que pase lo que pase, encontraremos el camino de Belén, dará igual los obstáculos, dará igual no encontrar posada, dará igual los desiertos, las trampas, porque al final, la vida nacerá se impondrá, y los momentos vividos, amargos y duros, igual que los de otros muchos tiempos a lo largo de la historia, solo servirán para demostrarnos que somos grandes, invencibles, seres excepcionales, pero solo, tan solo, si aprendemos que todos somos los mas importantes dentro de nuestro sitio, con humildad y resignación, formando esa parte imprescindible de un todo, de un todo que a veces olvidamos.

En días como los que se acercan, y que ni son los primeros, ni los únicos, ni los últimos, sintámonos humildemente las personas más importantes de nuestro sitio. Solo tenemos que buscarlo y vivir la mejor Navidad de este año porque no se repetirá la Navidad del 2020.