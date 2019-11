El cambiapieles, esa figura tomada de las creencias animistas que Juego de Tronos ha hecho popular, no es más que una forma de subrayar lo extraordinario de la empatía. Del ponerse en la piel de otro, aunque el otro sea un halcón, un oso, un alce. La empatía nos hace temblar con el miedo ajeno, asfixiarnos ante las cadenas ajenas. Emocionarnos, al cabo. Empatía es lo que no sentía ayer Ortega Smith cuando ni siquiera se giró a mirar a una víctima de violencia de género que le increpaba, en silla de ruedas, su rechazo a esta ley. Como imagen de alguien que se empecina en no ver la realidad, desde luego es impagable. Smith defendía el concepto de "violencia intrafamiliar" -en el que insiste su partido-, ya que la ley de violencia de género es "una forma de negar la protección de todas las víctimas". Como si las otras violencias existentes en el ámbito familiar -un ámbito bastante movido, les dirá cualquier antropólogo: en él suceden un tercio de las muertes violentas que se registran- no estuvieran ya contempladas. Ocurre que no tienen la dimensión estructural de la violencia machista.

"Los maridos matan más que ETA", cuenta la periodista Nuria Varela que le advirtieron cuando, en 1993, comenzó a estudiar casos de violencia machista. "Y entonces -relata en Íbamos a ser reinas-, ETA mataba mucho". La hemorragia de muertes es tal que merece el nombre de feminicidio, y la voracidad prosigue hoy día más allá de toda medida; ayer mismo, carteles y textos que incluían las 51 muertes por violencia machista de este año, tuvieron que sumar una más: la joven de 26 años asesinada en Canarias.

Cambiar de piel. Eso es, también, lo que tienen que hacer a gran escala las supervivientes de maltrato; a pequeña escala, todas las demás, las que hemos tenido suerte. Ya sabemos que las violencias son muchas, asumidas, que vienen en una miríada de asunciones culturales, troyano a troyano. Una puede ser dar por hecha la igualdad -¡mira a Arabia Saudí!, ¡Tu abuela no sabía leer!-. Otra, la falacia de la elección, del libre albedrío. Y no olvidemos toda la mitología de pensamiento mágico, casi de redención espiritual, que porta el amor romántico.

Decodificar y codificar muchos de los parámetros por los que todos (todos) nos hemos podido guiar toda la vida conlleva de seguro reinicios y pantallazos. Y quiero creer que en ello estamos. Un detalle que me ha hecho sonreír, entre tanto: el amor romántico en el último revienta-taquillas de Disney es poco más que el alivio cómico. Habrá que ver en qué resulta esta generación de niñas con una nueva narrativa dentro de su programación base. Mientras, seguiremos mudando la piel.