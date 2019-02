Cambiad de tema ya

El Carnaval es tan falso y hay tanto cuento que las letras deberían empezar diciendo eso de "Érase una vez".

Viene esto al hilo de que aquí todo el mundo se respeta mucho:, los que cantan mueren con los autores, los autores mueren con los de la música, los de la música mueren con los del tipo y los del tipo mueren con el tractorista del remolque de la batea.

Y sin embargo se meten unos arreaones que para que te voy a contar, hasta se acusan de influir en los jurados, de robarse letras, tipos, músicas, ideas, componentes... La guerra.

No me extraña que en todas las manifestaciones artísticas menos en el Carnaval haya festivales benéficos o grandes galas en homenaje a otro. Se odian. Aquí no hay partidos benéficos ni saques de honor, nunca se homenajea al rival.

En esa guerra sorda de desacreditar al rival, el arma secreta es el repertorio. Lo único que repiten como papagayos es lo del repertorio. Para saber de Carnaval hay que hablar del repertorio.

Lo del repertorio es como un misil: una gran idea pero el repertorio no le acompaña; con ese tipo y puesta en escena se queda corto el repertorio; muy buenas voces pero el repertorio no permite el lucimiento; se tiene que ir de esa comparsa para buscar otra con mejor repertorio; no defienden el repertorio porque el coro es muy plano.... Así.

Si en los tiempos del Peña o del Carota hubieran conocido esa palabrita ya estaría mi vecina en los bloques dándole un meneo al repertorio del novio. Cambiad el disco.