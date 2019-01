Camarón que se duerme...

Ayer por la mañana la ciudad conocía la noticia del cierre de Stradivarius. Ahora finalmente, tras los rumores que comenzaron en junio del año pasado, asistiremos a este desenlace el 2 de febrero, no sin antes intentar encontrar una explicación. ¿Por qué, después de 17 años, esta tienda se va de El Paseo?

Algunos señalan directamente a los propios portuenses que prefieren ir a otros centros comerciales de fuera . Está claro es que los que mantienen esta opinión no tienen ni idea. ¿De verdad creen que a Inditex, empresa número 38 del ranking mundial (según el informe Global Powers Retailing 2018), basa sus cierres y aperturas en función de si los portuenses compran sus productos en un lado o en otro?

Ha llegado la hora de dejar de mirarse el ombligo. El Puerto, que ya va tarde, tiene que despertar. Desde 2012 Inditex ha apostado por optimizar sus tiendas, lo que se traduce en locales mucho más amplios, situados en los enclaves más importantes de las ciudades (esta es la verdadera publicidad de la compañía) y en apostar por una tecnología muy puntera. En algunos Zaras de Galicia, los probadores inteligentes que permiten pedir tallas y modelos sin tenerte que mover del espejo, o los robots que facilitan la recogida en tienda de los pedidos on line son ya una realidad .

Es evidente que el mundo está cambiando a una ritmo vertiginoso; pero lo que aún es más evidente es que nadie va a esperar a El Puerto. Hay que aceptarlo. Nos han ganado por goleada. Las marcas están desarrollando nuevos conceptos y no dudarán en trasladarse a aquellos sitios donde puedan desarrollarlos. En el caso en que Stradivarius hubiese decidido permanecer aquí y reformar su tienda ¿Cómo lo hubiera hecho? En esta ocasión los portuenses no tenemos la sartén por el mango.

Asimismo, el cierre de Stradivarius era la crónica de una muerte anunciada. Mientras que en el resto de sitios la compañía ha renovado y reformado sus tiendas, el local de aquí continuaba igual que siempre. Lo mismo está pasando con Pull and Bear, marca que también ha renovado su imagen pero que aquí sigue igual que siempre. Dicen que no hay dos sin tres. Crucemos los dedos y esperemos que no sea así.