No quiero ni pensar la de tiempo que va a perder en su vida el que antes se limitaba a poner García Morato en cualquier impreso y ahora va a necesitar casi un folio entero para escribir Pianista y Compositora Eloisa D'Herbil de Silva. El nomenclátor empieza a mudar. Los restos del franquismo casi desaparecen tras más de cuatro décadas de democracia y la presencia de mujeres empieza poco a poco a ganar terreno, algo que era de justicia. En el ámbito de lo simbólico, este equipo de Gobierno es eficiente al máximo. Hay personas que merecían desde hace tiempo una calle o plaza y otros muchos que están a la espera. La pena de todo esto, y eso no es patrimonio de Cádiz, es que los reconocimientos en la mayoría de los casos llegan cuando ya el homenajeado no lo puede ver y ha fallecido. En esta hornada solo la Petróleo y Salvaora han vivido para disfrutarlo.