Pensar bien, y mal

La pandemia no descansa, en los dos frentes, el frente de la salud y el frente de la economía. Cuando llegan las crisis, si no se actúa… Pero actuar tiene sus inconvenientes. La Ministra de Hacienda, María José Montero, de Triana, ex consejera de Hacienda de Susana Díaz y más que probable candidata de los socialistas a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones, va a actuar sobre los “remanentes de tesorería” de los Municipios. Es un cuento difícil de contar, yo lo resumo así: los ayuntamientos que tienen remanentes los entregan a la Hacienda nacional y ésta se los devuelve en 15 años como máximo, o sea, que puede que sea antes. ¿Entonces? Pues que el presidente del gobierno español y el presidente de la Federación de Municipios, Abel Caballero, han llegado a un acuerdo sobre el particular. Con el resultado de cabrear, y mucho, a algunos alcaldes de grandes ciudades, y pequeñas y medianas, de España, como Zaragoza, Granada y Murcia, entre otras. Estas cosas siempre se utilizan como “munición” de las oposiciones contra quienes gobiernan. En este caso no sólo el PP, Unidas Podemos también ha mostrado su disconformidad con el procedimiento. Nadie -que yo sepa- está muy feliz aunque comprenda que la pandemia ha dejado las arcas del Estado en una situación más qué difícil. De ahí la ayuda europea y las políticas que se ensayarán para paliar en lo posible la catástrofe que significó el confinamiento, el aumento del paro, las dificultades enormes de las empresas todas y, en general, el horizonte complejo y duro que nos acecha. Más el gasto sanitario y todas las dificultades reales de la Hacienda española.

¿En San Fernando? El portavoz del PP no ha dejado pasar la oportunidad de criticar a Patricia Cavada y su gobierno. Porque, como quiera que piensa la alcaldesa que no afecta especialmente a la ciudad, pues no se ha ido con los municipios arriscados que quieren no entregar los remanentes a la Ministra de Hacienda sino emplearlo en inversiones municipales que esté concluidas en el junio de las nuevas elecciones. En definitiva, también por este lado nos llegan los problemas a los españoles, en el interior de una pandemia que según la Consejera de Salud de Euskadi va a rebrotar con caracteres inquietantes. Por lo pronto ya sabemos las decisiones de los países que nos envían los turistas y, en general, el cuadro alarmante que no queremos mirar para no perder el poco sosiego que nos deja el virus maldito que vino de China.

Lo de los remanentes de Tesorería va a tener continuidad porque pretenden llevarlo a los Tribunales. Quiero pensar que en estos momentos es cuando más unidos y solidarios debemos estar todos, pero me llaman ingenuo, tiendo a pensar bien de la gente, mi padre me lo enseñó: piensa bien, aunque te equivoques. Pensar mal y acertar es realmente triste.