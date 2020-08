Frío en rostro dicen de agosto. Va a ser un mes decisivo, si la cosa no se enmienda nos van a meter de nuevo en casa y se llenarán los hospitales. Mi médico, que es de lo más dulce, estaba el otro día muy enfadado, la palabra puede ser indignado. Porque la gente, especialmente los jóvenes, no tienen conciencia de lo que puede caernos encima, de los mil vericuetos que tiene el virus para llevarnos al Jardín. Y los sufrimientos que nos esperan si somos infectados por el Covid-19. Ver la tele y ponerse malo es todo una. ¿Qué tiene que pasar para que se den cuenta de que estamos todos amenazados por el virus que vino de China? En las tertulias se habla mucho de economía versus salud, ganas de ocupar el tiempo, hablar por hablar. Las cifras del daño en todo el mundo son pavorosas. La vacuna es una meta, como esa subida por los montes de la vuelta ciclista, van los maillots que echan los pulmones y los riñones por la boca. ¿Economía o salud? Por favor, por favor, siempre salud, es lo verdaderamente importante. Y entonces el sabihondo de siempre se sonríe con superioridad y dice ya, ya. Es lo que toca ahora, todo lo demás pasa a segundo plano. O tercero, que ya tercero no sabemos bien lo que puede significar.

Julio nos ha traído la calor de todos los años, es que nos olvidamos. Del levante del día del Carmen y del calor de tantos días de julio. ¿Por eso agosto frío en rostro? La España nuestra tan pequeña tiene dentro todos los climas, los calorones y los grandes fríos. Más cuando llegan las granizadas, las tormentas de verano. Sí, no hay Feria del Libro en San Fernando, la hay en Puerto Real. Tampoco hay programada una corrida de todos en nuestra plaza más que centenaria. Vimos los fuegos desde las ventanas y balcones como si cubriéramos un expediente. Adiós, verano. Queda agosto, lo sé, pero esta incertidumbre, el enfado de los médicos que nunca se enfadan, el circo político, las noticias alarmantes (¿había de verdad 1.500 millones de euros de impagados en el cajón de la mesa de Susana Díaz?), ahora la Ley de Borrado Histórico en Cádiz, esta abducción, la quita de lo que no gusta o no es de la creencia de uno. O sea, como siempre, nada nuevo bajo el sol. Ah, sí, nuestro P. Rafael Vez Palomino ha sido destinado forzoso jornada completa al Hospital de Puerto Real, allí tenemos un amigo. Para darnos la extremaunción o la bendición. El señor obispo lo ha metido en un ascensor, hasta luego. Y lo que se mueve en la Isla, las cosas que no se hacen frente a las que se hacen, como el arreglo de algunas calles que cantan el estado de las otras, estas cosas del hacer y el no hacer.

Agosto…