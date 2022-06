Cal y calamocha

Qué debe primar en una casa tu gusto personal o el preceptivo entorno urbanístico? Con otras palabras…. ¿tú puedes pintar tu casa del color que te da la gana o debes acoplarte a la fisonomía de tu pueblo o ciudad? That is the question, dicho en inglés. Y en calé ¿tú de que vas tío? En concreto, todo el pueblo está pintado de blanco o encalado que es lo mismo y a ti te da por pintar tu casa de amarillo. Y además pregonas que tu casa es tuya y nadie es nadie para mandarte otra cosa.

Es un problema que tenemos en la mayoría de los pueblos de esta nuestra Andalucía. Siempre toda la vida no han existido mas que dos colores el blanco de la cal (CO3 Ca) y el calamocha o almagre del barro colorao (SO4 Fe) Es lo que había en la tierra donde vivimos, los colores naturales. Pero llegaron las pinturas y sobre todo en villas marítimas (dicen que para que el marino desde su barco se viera su casa) se empezó a pintar de rojo, de verde, de amarillo... No obstante en la mayoría de nuestros pueblos gaditanos se sigue con el blanco ya sea de cal o de pintura. Y las puertas y ventanas de ocre, calamocha o almagre, que es lo mismo. Se pinta de ella lo dicho más las puertas y ventanas y el techo de la cocina, pues con el humo se ennegrecía o ensuciaba el blanco. Esa era la ley.

¿A ustedes les gusta el ciclismo? A mí me encanta. Y al canto, digo que viendo por la tele el Giro, recién acabado, o el Tour francés que está por llegar, es de admirar como cuidan tanto en unos como en otros, la fisonomía de sus pueblos. Todos tienen el mismo techo, el mismo color, la misma estampa. Es digno de ver y admirar. Fíjense por favor, fíjense y verán como es verdad lo que digo.

Acaba de salir un libro titulado España fea de Andrés Rubio (jefe sección Cultura de El País) Un estudio extraordinario del urbanismo en toda España y cataloga como los pueblos mejor conservados de toda la nación a Pedraza, Albarracín y Vejer de la Frontera. Que podía haber citado a nuestros pueblos hermanos Grazalema, Setenil….a cual más hermoso y cuidado. Nos llena de orgullo a todos esta catalogación. El mérito es, en cuanto a Vejer, de las abuelas y de los albañiles que siempre tenían la cal en la mano, para el patio, el pozo, la escalera, la fachada…. Y el reconocimiento a nuestra UCA, que con los cursos de verano y su excursión de todos los años a Vejer, los distintos catedráticos que venían de toda España, nos adoctrinaban y aconsejaban sobre la conservación de la arquitectura popular y tradicional de los pueblos blancos. Y en consecuencia se quitaron doscientos zócalos, casa pintadas de colores y otras lindezas propias del estilo marbellensis.

P/S Ahora está prosperando por forasteros que vienen a vivir o a tiendas de comercio (estoy seguro que sin mala idea) que vienen a inventar la pólvora pintando de azul añil o celestito puertas y ventanas. Y ¡esto no es Chefchauen, no es Marruecos ni Túnez! Por favor.