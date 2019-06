José Peña Braza fue con la célebre División Azul al frente de Rusia en aquella última y desgraciada guerra mundial. ¡Oh tempora o more! que diría un erudito. Volvió como muchos otros, que tuvieron la suerte de volver a sus pueblos sanos y salvos. José llegó a Vejer y le colocaron de portero en el Ayuntamiento donde desempeñó su cometido magníficamente. Todo el pueblo le llamaba el ruso. ¡Natural! Sólo se distinguía de los demás vecinos en que jugaba al ajedrez como los ángeles, si es que los ángeles juegan a que no le den jaque al rey. Esto es muy normal en los pueblos, porque en la antología de motes, hay un apéndice para los que viajaron al más allá. Así hay una familia entera que le llaman el americano porque un abuelo se fue a las Américas no se sabe cuándo. Y a otro que se le llama el mejicano porque vino de Méjico por los años cincuenta del pasado siglo hasta con un coche de los que se llamaban ¡haiga! Por aquello de "quiero un coche del mejor que haiga". Y otros como Antonio el portugués, Carlos el canario, Manolito el francés, José el chino…. que algunos ni habrán salido de su casa. Pues bien en aquel tiempo ¡la Transición! accedimos al Ayuntamiento un grupo, llenos de ilusión y de entrega. Nos queríamos comer el mundo y celebrábamos Pleno cada dos por tres y tanto deliberar y proponer y discutir que empezando a las nueve de la noche, ya cerrados los comercios porque nadie estaba liberado, llegaba la sesión hasta la una o las dos. Salíamos del cónclave y José nos decía muy compungido ¡¡Qué será en Cádiz!! , porque el hombre suponía que en Cádiz los problemas serían mucho mayores que en el pueblo. La frase pasó a la antología popular y todavía cuando alguien protesta o delibera exhaustivamente sobre algo, salta alguien y dice ¡qué será en Cádiz!

Así cuando hay levante y de los buenos y alguien se queja, porque saliendo ella de la peluquería toda peinada y acicalada, el viento la pone como las locas, se exclama ¡qué será en Cádiz! con esta levantera en la Avenida gaditana. O cuando no encuentras aparcamiento o te ponen una multa. O un permiso de obra tarda mucho, o la cola en el Banco es de aupa….¡qué será en Cádiz!....

P/D: Un comentario a esto de los gentilicios. Me contaron que un alemán se decía llamar alemán de Alemania" y le preguntaban por qué. Contestaba "porque por las mañanas cuando vengo cuesta abajo de mi casa, el señor del kiosco siempre dice ahí viene el alemán de los cojones y yo soy alemán de Alemania".