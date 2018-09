Ser y estar en Cádiz

El Centro Cultural Alfonso X ha acogido estos días la exposición "Soy de Cádiz", una interesante iniciativa promovida y organizada por la Diputación provincial que ha incluido retratos fotográficos de más de una veintena de personalidades cuyos valiosos logros profesionales les han convertido en referentes de la sociedad gaditana. Además de en las fotografías había que poner especial interés en las declaraciones que las acompañaban. Algunas han atraído notablemente mi atención, como esa reflexión de crudelísima sinceridad en la que el cocinero Ángel León afirma que "si hubiera escuchado toda la negatividad que había alrededor, no estaría aquí", palabras que adorna al señalar que hacer negocio no resulta fácil en esta tierra. Ciertamente, Ángel León, una de las mejores noticias de la ciudad en los últimos años, merece un monumento por conseguir traer a personas de todo el mundo: mucho lleva tardando el Consistorio en mejorar el entorno del restaurante (que competencias y motivos tiene para ello).

También me detuve en el análisis del futbolista Joaquín Sánchez cuando refiere que "muchas familias sufren fatiguitas pero no pierden la sonrisa. Eso no tiene precio" y en la de José Pedro Pérez Llorca, uno de los padres de esa Constitución que en diciembre cumplirá 40 años (documento elogiado por quienes conocen la historia y enarbolan el sentido común y despreciado por esa osadía que suele acompañar a los leguleyos y a quienes sufren crisis de identidad), al comentar que "es necesario cambiar la mentalidad de los gaditanos, que somos muy felices con poco. En el equilibrio humano es fundamental pero no es el dinamizador de una sociedad".

Algunas aseveraciones se vestían de cierto tono poético (el arquitecto Alberto Campo define la luz de Cádiz como "especialísima") y otras de sublime ingenio (el cantaor José Mercé cita al maestro Mairena cuando decía que "de El Cuervo para abajo todo es embrujao").

La muestra, que finalizó ayer, se dejaba ver muy bien y sirve con eficacia para crear cierto orgullo provincial: las satisfacciones de pertenencia, bien entendidas y administradas, son positivas para el progreso de una sociedad.