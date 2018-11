Cádiz a la vanguardia

Dentro de nada la gente ya no será de países. Eso de 'yo francés, tú ruso…' es una antigualla. La gente será de bancos. No es una broma, me temo. Y nos lo tragaremos, como nos hemos ido tragando tantas cosas.

Aquí en Cádiz también lo veremos pronto. Aunque dado nuestro arraigado localismo, seremos más de sucursales.

Pero es que Cádiz, reconozcámoslo, es precursora de esta ola neocapitalista. Un poné, la gente se asombra viendo a negritos votar a un xenófobo como Bolsonaro, o a hispanos muertos de hambre apoyando a Trump. Pero aquí, en Cádiz, el imperio de los parados y los pobres votaba en masa, durante veinte años, a la derechona que representaba Teófila. ¿Es o no es precursora Cádiz?

Mira la corrupción: hace años, cuando la corrupción era un asunto que no preocupaba demasiado, aquí teníamos a Rodríguez de Castro, el pionero de la delincuencia patriótica, el protochorizo español. Él fue el primero, antes que Bárcenas, Rato, Jaume Matas, Cifuentes y todas esas personas de las que usted me habla, unos vulgares imitadores. Por cierto, hasta luegui Cospedal.

Pues sí, Cádiz es una adelantada en cosas apestosas como esas. Cuando ahora estamos comprobando que la política, los acuerdos, los pactos, y las mayorías son vulneradas y arrastradas a los juzgados, aquí en esta ciudad ya tenemos una dilatada experiencia en eso. El intercambio de ideas, el diálogo, la política en suma, queda solventado llevando al adversario ante un juez. Se sustituye la razón y las ideas por la sala de un juzgado. Aquí hay auténticos especialistas, devotos de las togas, las puñetas, las querellas y el fachoso 'Usted no sabe con quién está hablando'. ¿Somos o no precursores en Cádiz?

Anda que si hablamos de la reciente moda de los masters y doctorados falsunos… ¡Pero si aquí tenemos cum laude en pocavergüen! Un doctorado en 'Camparimetría. Interacciones y propuestas', pagado además con dinero público.

¿Va o no va Cádiz por delante?

Que sí, que vale, que el mundo se está cayendo de boca -si no se ha caído ya- pero este Cádiz, como va por delante, ya se está levantando.