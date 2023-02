Cádiz y los urinarios

Vamos mejorando amigos. Las cosas como son. Antes los correligionarios de Don Carnal orinaban en las esquinas y ahora lo hacen en los sanitarios que ha instalado el arcarde chirigotero. Algo es algo. Salí a media tarde para comprarme unas tortas de Inés Rosales y unas Rondeñas en el Dia de la plaza de las Flores y había una cola de cientos de personas esperando para hacer orinar. Por Dios. ¿Esta gente tiene angurria? Alguna que otra cotorra asomaba por las braguetas más jóvenes, que no es que una quisiera disfrutar del espectáculo, es que la carne casi se aparecía de repente, pero, por líneas generales, el Ayuntamiento de Cádiz ha acertado llenando la ciudad de sanitarios donde poder verter la agüita amarilla, que decía aquel Pablo Carbonell al que le permitieron pregonar la fiesta demoníaca con poco tino, según leí en las crónicas.

Me han contado que Quiñones se acordó de mí en su pregón. Lo que pasa es que me sustituyó por Tamara García, redactora de este augusto periódico. Jeje, estaría bueno que así sin más saliera yo a poner el careto para que toda la chusma me reconociera por la calle. Asistí de incógnito. Encaminé mis pasos por Cervantes, me acodé en la esquinita de la calle Torres y allí vi a mi alter ego, discutiendo con Sánchez Reyes, otro plumilla de la casa. Don Carnal y Doña Cuaresma. No si al final hasta pareciera que nos íbamos a entender. Una pura fantasía, se lo digo yo. Jamás concederé una tregua a este sumo sacerdote del pecado. Vamos... tendría que hacerme una oferta muy tentadora. Que una es pía, pero no tonta.