Cádiz, la predilecta de Burgos

El jueves pasado, escribía que la iniciativa de Fernando Santiago, recordando que Andalucía y más concretamente, los que la han gobernado durante 36 años, están en deuda con Antonio Burgos, al que la Junta le ha privado año tras año, de la Medalla de Andalucía y del nombramiento de Hijo Predilecto (se nombraron 68 y entre ellos, todos los ex presidentes, salvo los tres últimos, sustituidos por Felipe y Guerra) tenía que ser apoyada especialmente por Cádiz y los gaditanos, ya que nuestra ciudad ha sido objeto de singular predilección por el escritor sevillano.

Aunque Cádiz ha sido más generosa con Antonio que los gobiernos del PSOE de la Junta, porque aquí ha sido proclamado Hijo Adoptivo, tiene una calle y una estatua, sin duda que Antonio agradecerá que la ciudad de Andalucía a la que más piropeó, se ponga a la cabeza de la manifestación, pidiendo esa distinción, de la que ha sido promotor Fernando Santiago y a la que yo me he sumado y me consta que se sumaran otros muchos, como José Joaquín León, Antonio Martin, Quico Zamora, Enrique Montiel y un larguísimo etc.

Prefiero demostrar con pruebas la predilección de Antonio con Cádiz, que lo ha convertido en el mejor agente de promoción de la ciudad y además "sin trincar" usando el dicho del Beni, que a él le gusta repetir. No sé si para comenzar les parece a ustedes una prueba la letra de las habaneras de Cádiz que cantara el inolvidable Carlos Cano, cuyo nivel de audiencia debe estar en el top. De un gaditano como Pemán, escribía que hacía divinamente lo que tenía que hacer. Recuerda cada vez que puede la frase de Villalón: el mundo se divide en dos partes, Sevilla y Cádiz. De la explosión de Cádiz escribió "que aquella noche Machin no pudo cantar en Cádiz", recuerdo que a mí me conmueve porque vi al cantautor componiendo con su guitarra en el Tenis y viví la explosión. Sobre Alberti escribe que "hacía rabona en el colegio de los jesuitas y gracias a que se iba a contemplar el mar, escribió "marinero en tierra". Es suya también la frase de que "los gaditanos nacen donde les da la gana". Es sevillano de nacimiento y de corazón, pero como la oficialidad política de Sevilla no le ha tratado bien, es suyo el dicho de que "en Cádiz me dedican un paseo y en Sevilla me mandan a paseo". El nuevo gobierno de la Junta debe poner remedio a la injusticia. Antonio Sanz, espero que me leas y presentes su candidatura, para que no pase un año más sin que la Junta reconozca sus méritos.