Cádiz ante una nueva oportunidad para la aeronáutica

El próximo año 2023, el sector aeroespacial de la provincia de Cádiz cumplirá un siglo desde su apertura. Este sector, con la factoría Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA) en Puntales, desde los años 50, era sinónimo de progreso, estabilidad y bienestar social. En Andalucía llegó a facturar más de 2.800 millones de euros en el año 2019, generando más de 16.000 empleos, cerca del 20% en la Bahía de Cádiz, donde existen más de 25 empresas especializadas en el sector, así como otras auxiliares dependientes de éstas.

Este sector agrupa diversas actividades que, en su conjunto, constituyen una actividad económica de gran valor añadido por su alto componente tecnológico y geoestratégico, tanto a nivel civil como militar. Como tantas otras industrias, se ha visto gravemente afectada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, que supuso una paralización casi a nivel global del tráfico aéreo, con caídas en la facturación del año 2020 de cerca del 27% con respecto a 2019. Pero el sector aeronáutico también está afectado por la presente situación en la que se encuentran Europa y España, derivada de la invasión de Ucrania, que se traduce en un aumento significativo del precio de las materias primas y carburantes que elevan los costes de producción, haciendo que el sector pierda capacidad competitiva frente a otros países.

Para tratar de paliar esta situación, el Gobierno aprobó en marzo el denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la industria aeroespacial española, con una inversión pública total aproximada de 2.193 millones de euros. El objetivo, conforme al marco de las políticas europeas, es lograr una eficaz transición ecológica y digital, con especial incidencia en la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y la seguridad global.

Estas nuevas políticas impulsadas por la Unión Europea, unidas a la situación actual de gran incertidumbre geopolítica en la que nos encontramos por la creciente aparición de conflictos militares entre distintos países, lleva al nacimiento de nuevos retos y oportunidades que deben ser aprovechados por el sector aeronáutico andaluz, lo que conlleva la necesidad de suscribir nuevos proyectos que modifiquen la actividad de las empresas que, a día de hoy, componen este sector tan importante de nuestra Comunidad y que representa cerca del 1,27 % del PIB andaluz.

El sector aeronáutico de Andalucía, especialmente el gaditano, a través de la colaboración público-privada, debe enfocarse en su transformación mediante el desarrollo de tecnologías disruptivas y estratégicas que capaciten a las distintas empresas para competir y participar en los grandes programas internacionales que buscan alcanzar los nuevos retos identificados en el sector. Estos retos abarcan desde la reducción de emisiones de CO2 mediante la descarbonización en favor de nuevos combustibles no contaminantes como el hidrógeno, hasta el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados y de sistemas y fabricación inteligente y avanzada. En esta línea, podemos confirmar que nuestra industria aeronáutica está en el camino correcto. Las Pymes gaditanas han diversificado su negocio a través de la fabricación de helicópteros y buscan abrirse camino en el mercado sudamericano, pero sin dejar de mantener su actividad ordinaria, que no tiene visos de reducirse. Al anuncio en enero de Airbus de la ampliación de su planta de El Puerto para nuevas líneas de montaje hay que sumar los proyectos que se originen tras el acuerdo estratégico de Aernnova (a través de su filial Intec-Air) y M&M para potenciar la actividad aeronáutica en toda la provincia de Cádiz y, consecuentemente, mejorar su posicionamiento y facilitar el acceso a nuevas oportunidades en el mercado aeronáutico, así como de su industria auxiliar.

Sin duda, Cádiz puede y debe apostar por la transformación del sector aeronáutico, un motor clave para la provincia cuyo buen funcionamiento fortalece el tejido industrial e impulsa la economía gaditana y el empleo.