Cádiz te espera con mascarilla

Basta con ponerse a las puertas de la estación de Cádiz para comprobar que los que estos días "aterrizan" en nuestra ciudad piensan que aquí no llevamos mascarillas. No sé en que redes se mueven pero muchos parecen pensar que las mujeres gaditanas se han hecho tirabuzones con las bombas que tira el coronavirus. Pero no ha sido así. Muchos gaditanos y gaditanas han fallecido por culpa de este virus que ha congelado al mundo y nos ha dejado a todos temblando y a verlas venir. Aquí hay que ponerse mascarillas y utilizar los geles, sin olvidar las distancias sociales por mucho que el gaditano sea mucho de "arrejuntarse" con el primero que llega. Aquí recibimos con cariño pero la ciudad y los ciudadanos se merecen un respeto que ahora se demuestra con mascarilla y con la clara intención de no venir con ganas de pasarse las reglas por el arco del triunfo. Y al que no le guste, que no venga.