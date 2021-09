El Cádiz a la Champions

Reconozcamos que el sueño quimérico de todo cadista, lo que de verdad nos haría olvidar durante noventa minutos todo lo que advertimos en la calle y en la prensa -y que no desearíamos contemplar ni leer- es ver jugar al Glorioso la Liga de Campeones. Con dos cojones. El Chelsea, los Manchester, el City y el United, el Paris-Saint-Germain, Messi, el Milán, el Benfica, tan victorioso tantas veces en el Trofeo… Me acomete una duda cuando escribo acerca del Trofeo: ¿Pongo Trofeo Nuevo Mirandilla o paso de todo? Complicado, sí. Bueno, realmente no merece la pena la reflexión, porque en la ciudad que durante el siglo XVIII era la Nueva York de aquel entonces, el Trofeo es y era y será el Trofeo. Sin más. Pero ese sueño, lo de la Champions, digo, resulta imposible hic et nunc.

Aunque, me demando, mientras los amarillos tienen una paupérrima posesión del 19% al terminar la primera parte y los realistas (ojo con la palabrita) nos dominan absolutamente sobre el cuidado césped del Carranza, si no podríamos exigir al endeble Gobierno pedrosanchiano un Referéndum de Autodeterminación exigiendo que el Glorioso pudiere jugar libremente en cualquier competición. Y hala, a jugar la Liga de Campeones, sin respetar a la Federación española de fútbol, ni a Tebas ni a Ceferin (será Ceferino, seguramente, pero como movería a cachondeo en el colegio de niño, decidiría un día eliminar la "o"). ¿Por qué los catalanes pueden pedir el derecho a decidir y nosotros los yellow, no? se preguntaría Manolito Santander desde el más allá. Los que amamos al Cádiz tenemos derecho a decidir libremente nuestro futuro. Además, lo nuestro no sería nunca anticonstitucional, pues no afectaría a la unidad de la ¿Matria? "Matria se escribe con p, me advierte mi nieta". "Perdona, amor -le replico a mi Sofía Victoria-, es que como ahora todo se llama o desean que se llame de otra forma, pues me lío; sí llevas razón: Patria, eso es". Eso es, querido mi don Miguel de Unamuno y Jugo, pues tú ideaste el palabro que ahora se quieren apropiar otros, otras y otres, aunque para ti lo de matria conllevaba otro significado mucho más solidario y hermoso, ¿verdad? Y, parodiando al señor Torra (yo, como soy un señor, llamo así a todo el mundo, se lo merezca o no) digamos bien alto: "No tenemos más tiempo que perder". A por ellos, oé, a por ellos, oé. Lo mismo se nos adhiere también Ruiz, uno de Bildu, o sea, uno muy vasco, basta observar su apellido. Ah, y si no nos apoya Ceferino, pedimos ardorosamente, lo mismo que quiere hacer la jefa (lo de lideresa es un caótico anglicismo impresentable) de la catalana ANC: el apoyo de Flandes, Estonia, Kurdistán, Castilla (¡) Armenia y el Cantón de Cartagena, pseudopaíses o conjunto de gentes, de gran representación y mucho mando en la ONU.

Todos estos pensamientos me advienen a la mollera tras sufrir el pésimo juego de un Glorioso que hoy sólo lo ha sido de nombre, pues de juego, "nanay y moscas tres", como se expresaría un castizo de la Cava Baja, ya que la Real de Oyárzabal y Merino nos ha barrido, la Real, sí, un equipo monárquico, por lo que se desprende de su nombre, porque si no se llamaría Republicana Sociedad o Sociedad republicana. ¿No les parece, estimados lectores? Paradojas semánticas de nuestra querida España