Del Cádiz C.F. y el puerto de Cádiz

Hasta Praga ha llegado el eco del excelente inicio de campeonato de nuestro Cádiz C.F. Ya he comentado en más de una ocasión que Erika es una enamorada de Cádiz y al decir Cádiz quiere decir su Carnaval, el carnaval de los carnavales, su Semana Santa, ni peor ni mejor, única, y su Cádiz C.F. club histórico de más de cien años de existencia con la mejor afición del mundo.

- Jaime, vi por la tele el partido del sábado contra el Gerona. Qué gran partido y sobre todo qué gran ambiente. El Carranza es algo sobrecogedor. Me ha impresionado. ¿Estabas en el estadio?

-Naturalmente, Erika. Empecé a ir con mi abuelo Guillermo hace ya muchos años y ahora voy con hijos y nietos.

-¿Qué tenía de especial ese partido? Se veía en la entrega de los jugadores, en la afición…

-Pues que ha fallecido hace poco Manolito Santander, uno de los mejores compositores de nuestro Carnaval, el autor del himno oficioso del Cádiz C.F.: "Me ha dicho que el amarillo…", que ya verías como cantábamos todos. Lo del sábado contra el Gerona, club recién descendido de primera y uno de los favoritos, ha sido algo excepcional.

-Si. Impresionante el minuto de silencio y todo el partido.

-Si viste el partido no hace falta que te cuente nada más, aunque no es lo mismo la tele que en el campo. Y además vamos primeros y todos triunfos, ¿se puede pedir más?

-Por cierto, cambiando de tema, quería preguntarte, ¿dónde puedo ver el proyecto de integración puerto-ciudad?

-Pues no lo puedes ver, ni tú ni nadie. Lo he preguntado porque sé que es un tema que te preocupa y lleva muchos años de retraso, pero aún está en fase de redacción, no hay proyecto definitivo.

-¿Cómo es posible, Jaime?

-Pues yo tampoco te puedo contestar. Fíjate que yo creía que estaba ya más que terminado hace tiempo y solo a falta de financiación, pero no, me dicen que aún se está redactando.

-¿Y cuándo se piensa que se va a aprobar?

-Pues te digo lo mismo que cuando terminamos estas charlas: continuará.