A mí el tenis me aburre: nunca he jugado y eso de ir moviendo la cabeza para seguir la pelota de izquierda a derecha, de izquierda a derecha etc., o al revés, de derecha a izquierda, etcétera, me adormece. Pero el juego de Carlitos Alcaraz, un acróbata de la dejada, sí consigue mantenerme lo menos diez minutos seguidos observando sus delirantes acrobacias. Eso de jugar en zigzag permanente, de pegarle a la pelota a la remanguillé, o girado para atrás y asomado entre las piernas, o haciendo una chilena tenística, me fascina. Es un muchacho tan joven, tan extraordinario y a la vez tan majete. Como Rafa Nadal, el maestro. Esto de tener figuras españolas en primera línea me genera una extraña felicidad de compatriota. Algo así como ¿orgullo nacional? (¡No, no, no pises la línea roja!) Quizá esto nos suceda a las personas mayores, que venimos de los tiempos anteriores a la olimpiada del 92, cuando nuestros deportistas eran como los magrebíes o subsaharianos de hoy: gentes famélicas poseídas de un furor incomprensible que entrenaban en un descampado, llenas de pundonor pero que al final perdían y la cobertura mediática intentaba convencernos de que había una conspiración internacional contra la excelencia espiritual española. O no tenían cobertura mediática, que era lo normal. No digamos las mujeres. Al ver a Alcaraz despegar como una estrella, con esa facilidad, con esa alegría infantil, con esa perfección, me he sentido transportada a otra galaxia. Claro que a veces, viéndole jugar como un avatar niño, me ha atravesado de pronto un temor atávico: el de la perfección que atrae la desgracia. Es un concepto que leí de adolescente en Cumbres borrascosas: “fey”, un sentimiento de absoluto, de euforia que precede al desastre. Como si en la economía de lo humano todo exceso debiera ser castigado. Como la hybris de la tragedia griega: la desmesura que ofende a los dioses. Como el satori zen: el relámpago de belleza que se manifiesta a la vez que se extingue. El viernes en la semifinal del Roland Garros volví a tener ese presentimiento, aunque en ese partido quien realmente me deslumbró fue Djokovich. Luego todo despareció. En conclusión: no lean Cumbres borrascosas.