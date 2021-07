CUERPO DE BAILE

Descubrí que tenía cuerpo en 1998, cuando me apunté por primera vez a yoga. Digo "cuerpo" y más bien debería decir "conciencia corporal": eso de reparar en la infinita complejidad del propio ser orgánico, respirar deliberadamente, intentar controlar la atención y el movimiento, etc., etc., etc. La relajación final nos hacía visualizar cada órgano para darle la orden de quietud, y cada vez que llegábamos al bazo ("basso, rilássss") me entraba un gran desconcierto (¿por dónde caería exactamente el bazo, y qué aspecto tendría, más allá de una especie de confusa haba de carne?). Aquello fue en el chalé de la calle San Salvador. Recuerdo que Eloy Gómez Rube, el singularísimo bedel de Filosofía y Letras, que estaba de vuelta de mil esoterismos, me dijo con suficiencia cuando se lo comenté: "La Gran Fraternidad Universal. Essos sson rossacrusse". "¿Pero qué dices?". "Míralo en internet". Era cierto: rosacruz y otras cosas era el fundador de la G.F.U., Serge Raynaud de la Férriere, que pasó a mejor vida -o quizá a otro plano astral- en búsqueda y captura. Pese a la aprensión que me producen las sectas, perseveré porque me convenía, mi monitora era eficaz y mi grupo, un pack femenino añoso, achacoso y pacífico. Recuerdo que fue en el 98 porque tuve mi única experiencia de serenidad sobrenatural el día que murió Fernando Quiñones (no tiene que ver, pero me acuerdo). 23 años después de emprender la vía del autodescubrimiento somático, lo más novedoso es que, emulando a mi hijo, me he apuntado a bachata. Ahora sé positivamente que el centro de gravedad de los latinos y africanos cae más bajo que el de los blancos europeos, y a esto hay que añadir que a mí se me soldó la pelvis, no sé, quizá de nacimiento. Mi profesora, una cubana muy competente y con muchísima retranca, me ha mirado cuando yo estaba dándolo todo y me ha preguntado: ¿estás bailando claqué? Confieso que la habría apuñalado con los tacones de los zapatos dorados que ella me regaló y que nunca me pongo. (Querer no es poder: no, amigos). De momento no creo que sea inminente mi debut profesional, pero sí que recomiendo, en estos tiempos de crisis de identidad y de valores, Paseo Once (en Cádiz capital).