EL CANAL DE FRANCISCO PONCE

Me escriben unos amigos un tanto molestos. Resulta que las obras en el Valcárcel han confirmado que allí estuvo el canal que en la Antigüedad separaba las islas Gadeiras y unía la bahía con el Atlántico. El edificio pasa a uso universitario pero antes, según el protocolo, había que detectar si había restos arqueológicos que pudieran estorbar el proyecto. El equipo que dirige Darío Bernal, de la UCA, ha llevado a cabo catas arqueológicas a un nivel de 50 metros que documentan sedimentos sucesivos de hasta 3.000 años de antigüedad, y ha podido precisar que el canal pasaba justo por allí, que era de gran profundidad y que llegó hasta el alto imperio de la época romana. Los vestigios son interesantísimos pero no van a cancelar las obras. El problema es que la prensa siempre da las noticias incidiendo en la novedad y los investigadores, que son un gremio muy suyo, no suelen reconocer más información que la que ellos mismos generan. En este sesgo interesado suelen borrarse las pistas de los que vinieron antes. En el caso del canal está el hecho de que no es un descubrimiento de ahora: el primero que postuló su trazado fue Francisco Ponce Cordones, que a partir de los textos antiguos y de los problemas de cimentación que se habían presentado en muchos edificios, desde la catedral hasta El Fénix, acertó a formular una teoría certera y elegante en 1972: el canal unía lo que hoy es San Juan de Dios con la Caleta. Investigadores posteriores fueron reforzando la hipótesis, hasta que un equipo de la Universidad de Bremen verificó en 2001, con otra serie de catas, la realidad de la teoría. Está bien dejar las cosas en su sitio. La UCA, con su colonización de edificios de la muralla norte, está contribuyendo de manera decisiva a la recuperación de la geotopografía y la historia de la ciudad, contando con un equipo puntero que dirige Bernal. Pero lo cortés no quita lo valiente y a la salida del Valcárcel está la plazoleta Canal de Ponce, que honra al descubridor primero del trazado entre islas. Sépalo la comunidad científica internacional y queden tranquilos los aborígenes, que pueden leer el primer artículo de Ponce Cordones (Diario de Cádiz, 1976) en el recopilatorio Gades, Gadium, Gadibus (2007).