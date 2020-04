Cada vez está más claro que el coronavirus es un invento de los chinos para hundir a sus competidores. Durante décadas han estado introduciendo como tapadera chinos en tiendas y restaurantes de todo el mundo para, llegado el día D, esparcir el virus maligno. De hecho, el virus es amarillo.

Han conseguido encerrarnos a todos en casa, mientras ellos trabajan como chinos. Han estado años preparándose para quedarse con la exclusiva de fabricación de mascarillas, respiradores, guantes…; ahora nos lo venden a precios abusivos. Sus mayores aliados han sido los adalides de la globalización.

Y ha resultado que las tan deseadas vacunas, en realidad no hacen falta. El prestigioso científico Donald Trump ha descubierto que se pueden limpiar con lejía los pulmones infectados, y se curan. Si se inyecta desinfectante en vena, también funciona. Se habla de que será el próximo premio Nobel de medicina.

En España han sido la derecha y la extrema derecha los únicos que han vislumbrado las causas de la virulencia de esta epidemia. ¡Es una conspiración socialista-bolivariana-podemita para reducir el alto porcentaje de personas mayores en nuestra sociedad, y aligerar así cargas sanitarias y de pensiones! Por eso alentaron a los mayores de las residencias a que fueran a las manifestaciones del 8M; y el virus ha campado a sus anchas por unas residencias desprotegidas. Y están utilizando esta pandemia con fines políticos. Permitieron al secretario general de Vox ir a Italia para contagiarse y que asistiera después al congreso de su partido para difundir el mal.

Pero también la extrema derecha intenta utilizar políticamente esta pandemia. Quieren que se realicen pruebas a todos los que viven en España, pero no para detectar quién está infectado y mejorar la lucha contra el coronavirus, sino para saber quién tiene anticuerpos españoles. Los que no tengan como mínimo el 80% de anticuerpos españoles, serán deportados. Ortega Smith ya ha anunciado que no se hará la prueba. El rey tampoco.

El gobierno ha intentado pasar por bulos realidades innegables que han difundido los sectores patrióticos del país: ataúdes acumulados en las calles, asaltos a supermercados… y ha difundido otros como que un expresidente se dedica a saltarse el confinamiento para hacer deporte. ¡Qué gentuza!