Bulos y miedo

Las noticias de la reactivación de la ruta canaria deja dramas personales inimaginables: un fallecido que viajaba con su mujer en avanzado estado de gestación, niños pequeños con hipotermia severa hospitalizados en un estado crítico, desesperación a unos niveles tan elevados que se superpone al miedo de cruzar el estrecho en condiciones terribles. Mientras tanto, leo que los inmigrantes que quedaban instalados en hoteles serán trasladados a campamentos y las plazas hoteleras “quedarán libres” para el turismo. Circuló un vídeo con personas negras en una piscina y la afirmación repetida de que los “ilegales” disfrutaban de vacaciones pagadas en hoteles de lujo.

Es cierto que Migraciones llegó a acuerdos con establecimientos hoteleros vacíos por la pandemia cuando la situación se desbordó. Francia y Reino Unido también necesitaron recurrir a hoteles para alojar a migrantes y refugiados. Fue necesario aclarar en los medios que la “gran mayoría son apartamentos extrahoteleros sin ningún tipo de lujo para los huéspedes” y que, "no se les deja utilizar las instalaciones comunes como, por ejemplo, piscinas" en los casos en los que existan. Se demostró que el vídeo era falso y las imágenes correspondían a "una excursión de hace tiempo con educadores" de menores inmigrantes. Pero eso ya da igual, los desmentidos nunca tienen la misma repercusión y eso lo saben muy bien quienes usan las redes para desinformar y crear un determinado estado de opinión. Nunca ha sido tan fácil, cada usuario tiene en su teléfono la posibilidad de reenviar cualquier cosa sin contrastar que alcanzará una difusión mucho mayor de la que puedan llegar a tener medios más fiables. Estamos desprotegidos.

Al mismo tiempo, esta semana coincidía en la frutería con un señor senegalés que se asomaba tímidamente con su cargamento de gafas y abalorios para preguntar si tenían algo barato. La dueña le quiso regalar una bolsa de manzanas y plátanos que no aceptó hasta que no dejó un lote de calcetines sobre el mostrador como pago. Ya sé que una anécdota no hace regla, pero me resulta muy injusto demonizar a las víctimas cuando son los gobiernos los que deberían atajar en serio estas crisis de migración.