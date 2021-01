A los buenos días". Todas las mañanas, es el saludo que nos damos unos y otros al cruzarnos por la calle a las entradas del día. ordándome de lo que dijo Jose en el calla. Es la costumbre o a veces se cambia por otros saludos más cortos, "buenas" o "muy buenas" o simplemente "hola". Y quien dice por la mañana, por la tarde o por la noche o a cualquier hora. Ya sé que en las grandes ciudades esto no se acostumbra porque suena raro, que tu vayas por la calle Ancha, un suponer y le digas a una mujer "buenas tardes". Te miraría raro y pensaría este tío o me conoce y yo a él, o quiere ligar, o es tonto. A propósito del tema, el otro día iba yo con la mitad del cuello doblado y de pronto alguien me dice "¿tú quieres ligar?" "¿Por qué me lo dices? " "Porque llevas el cuello doblado y eso es señal…" Por lo visto todo el mundo lo sabe y yo no lo sabía y es costumbre muy antigua. Desde entonces cuido bien de abrocharme la camisa, entre otras cosas y no es por presumir, a mí nunca me ha hecho falta doblarme el cuello para ligar.

A lo que iba, al saludo. Hay otras muchas expresiones al cruzarte por la calle con alguno o alguna desde un simple "adiós" a "que te vaya bien" "me alegro verte" "que Dios te guarde" "adiós, pampa mía..."

Es simple cortesía, es simplemente educación. Porque el que no saluda a nadie sino que pase mohíno con la cabeza para abajo o mirando al frente, enseguida piensas que es un saborío, un zoquete, un tío raro que no saluda ni a su padre o se cree ser el marqués de Monte jurra.

Otra cosa es que te cruces con uno que sabes es extranjero y tú no sabes decir ni au revoir o good bye, pues saludas con la mano.

Te sientas en un banco de la Corredera y todo el que pasa y es vecino, te dice algo y si es forastero pasa de largo. Es una simple encuesta. Admirable lo que me pasó ayer, me cruzo con un vendedor de la ONCE, ciego el buen hombre y al oírme decir adiós me conoció por la voz y me dijo "tiene usted reintegro del cinco del otro día". No cabe más amabilidad y memoria.

Ahora con la mascarilla que no ves más que los ojos, a veces te quedas en la duda de si conoces o no conoces al que se cruza contigo, pero a pesar del antifaz , es más lógico decir adiós que pasar como quien se las cree y orgulloso pasa sin saludar. No obstante a veces y es cosa rara, eres tú el que quiere pasar de largo, por ejemplo si te cruzara con el Sr. X que ha hecho daño a tu pueblo y soberbio no es capaz de dar la cara. Porque de alguna manera, sin ofender, tiene que demostrar que hay que restituir y deshacer entuertos y por eso no le cae a nadie bien. "Vox populi, vox Dei". Lo mejor es si te lo cruzas, mirar a la farola de en frente que sin darte cuenta nunca, resulta que es muy bonita.

P/D. En fin, que es bonito saludar, es una manera de amistad, de diálogo, de simpatía, de hermandad, que no eres un bicho raro y solitario. Así que va por ustedes: "Buenos días y adiós amigo".