Estoy deseando que el alcalde de Cádiz devuelva a Patricia Cavada la visita que esta le hizo en San Juan de Dios. Bruno García León es una magnífica persona, un hombre educado y competente que tiene todo lo necesario para ser un buen alcalde, esto es, revalidar ampliada la mayoría absoluta que lo ha aupado a la alcaldía que tuvo Kichi los últimos ocho años, y Teófila Martínez los anteriores veinte años. El encuentro del alcalde y la alcaldesa tenía un marco que me sorprendió muchísimo, porque es de esas cosas que no te dejan indiferentes y que te afecta por igual. La política, en estos casos, no puede consistir en otra cosa que no sea coronar el proyecto y hacerlo de la mejor manera posible, esto es, a satisfacción de las dos ciudades, los dos gobiernos. ¿Recuerdan qué era? Sí, actuar sobre la carretera del istmo para dotarla de los elementos que hagan posible un mayor disfrute. ¿Cómo? Es de lo que no se habló porque el alcalde de Cádiz no mostró a la alcaldesa de San Fernando el pre proyecto, el borrador de ese sueño que mostraría un Cádiz que piensa en la bahía por primera vez, en un San Fernando receptivo a lograr una mejor unión de las ciudades, desde la estética y la funcionalidad. Es de las cosas que nos reconcilian con la política, es de las cosas que hacen verdad lo nobilísimo de trabajar para el conjunto de los ciudadanos. En la cercanía del 24 de Septiembre vuelvo a referir y a recordar lo que dijo nuestra extraordinaria Constitución de Cádiz: el objeto de la política es la felicidad de los ciudadanos. Por esta fórmula, lo que nos hace infelices no es objeto de la política, lo es de la anti política.

Tengo ganas de que venga Bruno García León. Va a ser recibido en un magnífico edificio restaurado y rehabilitado. Y lo va a ser por otra alcaldesa sentada en la presidencia de la ciudad por una mayoría absoluta. ¿Traerá el alcalde de Cádiz los planos, los números, los plazos de ese proyecto de unión, todavía más, de las ciudades, de construcción de un futuro más ordenado, racional y necesario? No puede ser de otro modo. Ni se entendería bien que los equipos técnicos de ambos ayuntamientos no se hayan reunido a dibujar el sueño. Ir de San Fernando a Cádiz, o volver, es contemplar un espectáculo cada día diferente del mar interior y del océano exterior. La luz tiene una influencia definitiva sobre las aguas maréales, sobre el conjunto que termina en un horizonte muy lejano tras del cual adivinamos América.

Como venía diciendo, puede que así empiece verdaderamente el futuro. Con estos jóvenes alcaldes por mayoría absoluta que conocen la Constitución de 1810-1812 y quieren hacernos felices.