Me ha pasado a mí y le ha pasado a otros que han visitado otros países, e incluso que se han alejado un poco de nuestra tierra. A la vuelta, coincidimos en comentar lo ‘extrañamente’ limpias que están las calles en otros lugares. Ya sé que a ustedes les importa mi vida privada tanto como la de un eremita en una montaña alejada, pero acabo de volver de Croacia. Y el brillo de los suelos no se debe solamente a la belleza pulida de la piedra blanca dálmata, sino a que simplemente la gente no tira un papel ni un chicle al suelo.

Ante nuestros ojos asombrados se sucedían los rincones impolutos, las calzadas sin cacas de perros e incluso las terrazas de los bares sin una servilleta ni un trozo de pan caído entre los pies de los clientes. Un paisaje desconocido o casi olvidado para los habitantes de esta Isla tan bullanguera. Y no son las ciudades croatas unos lugares desiertos, precisamente, sino todo lo contrario, surcadas en estos días ya veraniegos por cientos de miles de turistas. Sin embargo, aquí contemplamos con normalidad el estado en que quedan cada jornada festiva (o no) las principales vías, las secundarias y las terciarias.

Por el contrario, era igualmente llamativo el escaso número de barrenderos, máquinas limpiadoras y brigadas saneadoras. En San Fernando, tal vez podríamos calificar de ejemplar el servicio de recogida de basuras y de limpieza urbana, por calidad y cantidad de efectivos, pero da la impresión de que detrás de ellos desfilaran batallones igualmente nutridos de ciudadanos ensuciadores de todas las edades, como esos autores de pintadas que sueñan con que alguien blanquee las fachadas. Aquí parecen salir en tropeles familiares armados con papeles, latas, envases, paquetitos de la increíble cantidad de chucherías que consumimos todo el tiempo. Lo único que ha descendido es el número de periódicos en el suelo, que por otra parte es síntoma lamentable de que cada vez se leen menos.