Alas bravuconadas, insolencias y chulerías no solo hay que tratarlas de manera reglamentaria y con dádivas y amonestaciones secretas, hay que responder: "en Román paladino qual suele el pueblo fablar con su vecino". Al fantoche de Torra hay que llamarle públicamente mal educado, engreído, tonto, necio, chulo y vaina. Y esto se lo debe decir públicamente un político importante en activo. Se echa de menos a Alfonso Guerra, que en estas ocasiones no tenía pelos en la lengua.

La alcaldesa de Gerona le niega al Rey un local público para el acto de la Fundación Princesa de Gerona. El citado mentecato de Torra rompe las relaciones con la Corona hasta que el Rey le pida perdón (por defender en su discurso la Constitución) y Mas le dice que quiere hablar con él de tú a tú. Como si un cabo le dijera al coronel: "Colega, a ver si hablamos para arreglar el cuartel". Y con los Juegos Mediterráneos, dice que no recibe al Rey, le declara la guerra y con guasita le regala un libro de fotos del Procés. Y quitado el 155, el gobierno catalán vuelve a abrir las más de once embajadas catalanas en el extranjero en plan chulo.

La gente está más que negra de oír y soportar tantas intempestivas provocaciones. Y lo peor son los silencios de nuestros políticos, que en vez de cantarles las cuarenta, pero bien cantadas, les va dando caramelos, a ver si el niño deja de llorar.

Hay que recordar la mesura de los políticos catalanes en la Transición. Con sus ideas tirando al monte, pero educados, competentes y sabiendo estar y actuar con inteligencia y mesura, que se ponderaba en alusión comparativa con los altercados vascos. Hoy estos políticos catalanes se alían con los gamberros, con los montunos.

P/D. Esta noche por la radio entre sueño y sueño he oído que no sé qué Universidad ha hecho un estudio según el cual la inteligencia en los humanos poco a poco va decreciendo. Y también entre sueños he pensado que a lo mejor o a lo peor ha empezado por allí. Porque ¿cómo se puede ser tan bruto erre con erre con sus pretensiones independentistas, sabiendo que solo van a lograr, como ya ha ocurrido, que más de mil empresas se vayan de Cataluña?