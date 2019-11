Del combate de los cinco candidatos a la presidencia del gobierno de la otra noche me quedo con las anécdotas que nos regalaron todos ellos. El baldosín catalán de Albert Rivera se convirtió en el meme por antonomasia de las redes sociales y las mensajerías telefónicas españolas. Al parecer, el choteo da votos. Y también hay quien parece buscarlo ex profeso. Por un momento pensé que aquel fragmento de adoquín podría ser de gomaespuma y que Rivera se disponía a arrojárselo a traición a Pedro Sánchez en toda la jeta. ¿Cuál hubiera sido la reacción de éste? No sabemos si el candidato Sánchez iba mal maquillado o, simplemente, estaba cariacontencido. Los medios de comunicación han señalado su ausencia de respuesta a las preguntas trampa y su cimbreante cintura ante las entradas a la rótula de los centrales contrarios. Me pareció bastante anodino, aunque bien es cierto que su postura era la más cómoda, dado que el presidente en funciones es él y no los otros.

Para mí el segundo momento estrella de la noche fue la confusión de Pablo Iglesias con el tema de las mamadas/manadas. Que precisamente en pleno speech feminista el líder perpetuo de UnidesPodemes tenga un lapsuslinguae como aquél le hace pensar a uno si no sería un desliz preparado, el último hit del "la azotaría hasta que sangrara" et alii. Dicho lo cual, Iglesias estuvo bien, fue cortés, no interrumpió y mostró seguridad en sus intervenciones.

Otro de los destellos de la noche del debate lo propició Pablo Casado cuando cuestionó a Pedro Sánchez sobre si consideraba a Cataluña una nación. "¿Lo oyen? Es el silencio", diría Rivera. El demacrado presidente en funciones se sobrepuso al yak y saltó cual canguro sobre el charco que le extendía bajo sus pies el barbado Casado: en apenas diez segundos Sánchez esbozó una tesis doctoral (propia) sobre el Estatut catalán, explicó las fuentes del derecho aragonés y resumió el proceso de elaboración del panellet. "Not today", dijo sin decir, como gran exponente del noble y bello arte de la prudencia política. Yo, que me precio de no serlo (político), hubiera contestado abiertamente: ¿Me preguntas, Pablo, qué es nación? Nación… eres tú.

El quinto guerrero del Apocalipsis patrio fue Santiago Abascal, paladín descamisado y batallador. Dentro del trato correcto y educado propio de la gente de orden, Abascal desparramó a lo largo de las tres horas de duración del debate el ideario vertebral de su mensaje: ensalzar a España como ente superior a todo excepto a Dios, desmantelar las autonomías, luchar contra la inmigración y confrontar las políticas contra la violencia de género. Abascal es un Ismael que caza en un mar huérfano ya de ballenas asesinas, obsesionado con acabar con un enemigo animal e inexistente a toda costa y precio: el siglo XXI. Me atrevo a decir que el epítome de la derecha vieja fue el único que, aún faltando a la verdad en alguna de sus exposiciones, no engañó al electorado, lo que debe preocuparnos a todos. A los que votarán a Vox y a los que botarán a Box.